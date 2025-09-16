Ngày 16/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sở thẩm, tuyên phạt 2 bị cáo Giang Đức Cường (39 tuổi) 20 năm tù và Đoàn Thái Học (41 tuổi) 17 năm tù về tội "Cướp giật tài sản".

Hai gã đàn ông có lý lịch bất hảo, chỉ trong hơn 2 tháng đã liên tiếp gây ra 3 vụ cướp giật táo tợn, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng.

Hành vi phạm tội của Cường và Học được thực hiện có tổ chức và hết sức liều lĩnh. Cả hai đều có tiền án, quen biết ngoài xã hội và lên kế hoạch tỉ mỉ trước khi hành động. Mục tiêu của chúng là những người đi xe máy một mình, đeo trang sức vàng tại các khu vực vắng vẻ, giáp ranh TPHCM và Tây Ninh.

2 bị cáo Giang Đức Cường và Đoàn Thái Học (bên trái) tại phiên tòa. Ảnh: AD.

Vụ án nghiêm trọng nhất xảy ra vào sáng 24/9/2024. Cường và Học theo dõi ông Bùi Văn Chiến khi ông đang đi trên đường liên xã Phước Vân - Long Khê (Tây Ninh). Chúng áp sát, ra tay cướp sợi dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân có giá trị hơn 220 triệu đồng. Cú giật mạnh đã khiến ông Chiến ngã xuống đường, bị liệt nửa người với thương tật tới 74%.

Khoảng một tháng sau, Cường và Học tiếp tục gây ra vụ cướp giật trên địa bàn xã Cần Giuộc. 2 đối tượng giật sợi dây chuyền vàng của ông Nguyễn Phước Thanh rồi đem bán 43 triệu đồng để tiêu xài. Thực tế, dây chuyền có giá gần 64 triệu đồng.

Chưa dừng lại, đến ngày 5/12/2024, cả hai lại xuất hiện trên đường Nguyễn Văn Tạo (TPHCM) táo tợn giật sợi dây chuyền trị giá 17,5 triệu đồng của ông Đỗ An.

Ngay khi vụ cướp thứ ba xảy ra, nạn nhân Đỗ An đã kịp thời trình báo. Công an địa phương đã khẩn trương truy xét, phối hợp chặn bắt khi Cường và Học đang lưu thông tại xã Cần Giuộc (Tây Ninh).