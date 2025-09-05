Ngày 5/9, Công an xã Cần Giuộc (Tây Ninh) vừa quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Tấn Thiện (21 tuổi, ngụ xã Bình Khánh, TPHCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Huỳnh Tấn Thiện tại cơ quan công an. Ảnh: MĐ.

Khoảng 20h30 ngày 3/9, đối tượng Huỳnh Tấn Thiện chạy xe máy đến tiệm vàng N.K.L. tại ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc. Đối tượng bước vào tiệm vàng, giả vờ hỏi mua trang sức.

Tại đây, nhân viên đưa ra 3 chiếc lắc tay vàng, trị giá khoảng 86,6 triệu đồng cho thanh niên 21 tuổi xem. Lợi dụng lúc vắng khách, đối tượng đã nhanh tay giật lấy rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cần Giuộc triển khai lực lượng chốt chặn các tuyến đường trọng điểm, đồng thời rà soát các quán ăn, tiệm ven đường để truy bắt.

Tang vật gồm 3 lắc vàng trị giá hơn 86 triệu đồng. Ảnh: MĐ.

Đến 14h ngày 4/9, sau khoảng 18 giờ gây án, đối tượng đã bị bắt giữ tại một địa điểm cách nơi gây án hơn 6km.

Tại cơ quan công an, Thiện đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.