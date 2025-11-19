Ngày 19/11, UBND phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến một người mất tích.

Khoảng 13h cùng ngày, ông Phạm H. và vợ là bà Mai Thị T. (trú xã Nam Gianh) đang thả lưới trên sông Gianh, đoạn qua tổ dân phố Cồn Két thuộc phường Bắc Gianh, thì bất ngờ gặp gió lớn khiến thuyền bị lật.”

Các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích. Ảnh: CTV

Bà T. may mắn bơi được vào bờ, còn ông H. bị dòng nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, chính quyền phường Bắc Gianh huy động 6 thuyền cùng khoảng 100 người gồm công an, quân sự, lực lượng cứu hộ cứu nạn và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc tuyến sông.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do trời tối, thời tiết lạnh, nước sông Gianh dâng cao và lòng sông rộng. Các lực lượng vẫn tiếp tục rà soát khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm trong đêm.