Chiều 8/11, ông Lê Văn Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Thuận An cho biết, địa phương đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho lễ khởi công xây dựng trường nội trú liên cấp vào ngày 9/11.

Ông Hoàng thông tin, buổi lễ dự kiến sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo từ Trung ương, đại diện các bộ ngành, cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và nhiều bên liên quan khác.

"Việc xây dựng trường liên cấp đã chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc của Đảng và nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, và biên giới hết sức khó khăn. Việc xây dựng trường liên cấp cũng sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách về giáo dục", ông Hoàng khẳng định.

Xã Thuận An đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ khởi công. Ảnh: HD

Ngoài điểm trường Thuận An, lễ khởi công xây dựng điểm trường liên cấp tại xã biên giới Quảng Trực cũng sẽ diễn ra vào ngày 9/11.

Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch UBND xã Quảng Trực khẳng định mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện đã được địa phương hoàn tất chu đáo. Ông Anh nhấn mạnh, dự án trường liên cấp này được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng biên giới.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An sẽ được xây dựng tại thôn Đắk Thủy, quy mô hơn 1.000 học sinh, mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Quảng Trực được xây dựng tại bon Bu Đắk, quy mô hơn 1.100 học sinh, tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng.