Chiều 6/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đang chuẩn bị công tác cho lễ khởi công 3 trường liên cấp tại các xã biên giới Ia Lốp, Ia R'vê và xã Buôn Đôn.

Ông Văn thông tin, lễ khởi công tại điểm trường xã Ia R'vê sẽ được truyền hình trực tiếp và mọi công tác chuẩn bị đều được địa phương cơ bản hoàn tất. Ngoài ra, 2 điểm trường khác ở xã Ia Lốp và xã Buôn Đôn cũng sẽ khởi công trong ngày 9/11.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (thứ 3 từ phải qua) trong chuyến khảo sát xây trường liên cấp. Ảnh: HD

Ông Nguyễn Văn Hoa - Chủ tịch UBND xã Ia R'vê cho biết, hiện địa phương đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho lễ khởi công xây dựng trường liên cấp.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND xã Ia Lốp cũng khẳng định, địa phương đã hoàn thành mọi thủ tục cho lễ khởi công. Các đơn vị nhà thầu đã tập trung máy móc và sau lễ khởi công sẽ bắt tay ngay vào công việc thi công.

Trường liên cấp xã Ia R'vê được nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất của Trường THCS Nguyễn Thị Định thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở Ia R'vê. Tổng mức đầu tư 126,7 tỷ đồng.

Trường liên cấp Buôn Đôn sẽ xây dựng mới tại thôn Thống Nhất. Tổng mức đầu tư hơn 158,6 tỷ đồng.

Dự kiến trường sẽ có quy mô 1.155 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú. Trong đó học sinh tiểu học là 700 em và THCS là 455 em.

Trường liên cấp xã Ia Lốp được nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất hiện có của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở Ia Lốp. Tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng.

Dự kiến trường sẽ có quy mô 980 học sinh, bao gồm cả học sinh nội trú và bán trú. Trong đó, học sinh tiểu học là 532 em và THCS là 448 em.

Riêng Trường liên cấp xã Ea Bung sẽ được nâng cấp, mở rộng từ cơ sở vật chất của Trường THCS Lê Quý Đôn thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở. Giai đoạn thực hiện từ 2026-2030, tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng.