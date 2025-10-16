Ngày 20/10 năm nay là dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2025). Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20/10 hằng năm là ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam".

Ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập.

Ý nghĩa ngày 20/10

Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã và đang khẳng định được vị thế quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Ngoài những đóng góp cho xã hội, phụ nữ Việt Nam còn làm tốt vai trò người mẹ, người vợ trong gia đình.

Việc lựa chọn ngày 20/10 là Ngày Phụ nữ Việt Nam cho thấy sự coi trọng của Đảng và toàn xã hội với vai trò, đóng góp quan trọng của người phụ nữ Việt Nam.

Ngày 20/10 còn là dấu mốc quan trọng để xác nhận quyền bình đẳng của phụ nữ trong việc bỏ phiếu và tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.

Hiện nay, vào ngày 20/10, các gia đình, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp... thường tổ chức các hoạt động chúc mừng, vinh danh thành tích xuất sắc của những người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Nhân dịp này, nam giới có thể bày tỏ tình cảm, gửi gắm yêu thương tới bà, mẹ, vợ, con gái... bằng lời chúc ý nghĩa hoặc món quà xinh xắn.

Năm nay, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 rơi vào thứ Hai.

