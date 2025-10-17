Mùa thu là thời điểm lý tưởng ngắm nhìn vẻ đẹp của phố cổ Hà Nội với Hồ Gươm trong xanh, phố Phan Đình Phùng mùa thay lá, ăn xôi cốm, uống trà chanh bên Nhà thờ Lớn, ngắm hoàng hôn lãng mạn ở Hồ Tây...
Bạn cũng có thể đặt mua vé xe buýt 2 tầng để trải nghiệm ngắm nhìn Hà Nội từ trên cao, tận hưởng không khí trong lành, mát dịu của mùa thu.
Vườn quốc gia Ba Vì nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, rất thuận lợi di chuyển. Tháng 10, nơi đây có khí hậu mát mẻ, thường xuất hiện biển mây đẹp mắt hay sương mờ lãng đãng.
Dù thời điểm này, hoa dã quỳ chưa nở rộ nhưng những thảm hoa cỏ may, bóng cây cổ thụ xanh mướt cũng tạo nên không gian lãng mạn cho buổi hẹn hò ngày 20/10, trốn xa ồn ào phố thị.
Tại đây có các địa điểm tham quan như: nhà thờ cổ bỏ hoang, phủ kín rêu phong mang vẻ huyền bí; nhà kính xương rồng. Du khách có thể kết hợp ghé thăm Khoang Xanh - Suối Tiên, Ao Vua, Thiên Sơn - Suối Ngà.
Làng cổ Đường Lâm nằm ngay ngoại thành Hà Nội nên việc di chuyển rất dễ dàng. Đây là địa điểm du lịch ngày 20/10 thích hợp với những ai yêu thích việc tìm hiểu lịch sử, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính, trải nghiệm cuộc sống làng quê Bắc bộ thanh bình.
Du khách có thể đi bộ ghé thăm các công trình cổ kính, có bề dày lịch sử, kiến trúc tinh xảo như chùa Mía, chùa Ón, cổng làng Mông Phụ, đình Làng Mông Phụ, đền thờ 2 vị vua Phùng Hưng và Ngô Quyền...
Tiếp đó là những ngôi nhà cổ vài trăm năm tuổi, có cổng đá ong đặc trưng, lưu giữ nhiều cổ vật. Tại nhiều nhà cổ, du khách có thể trải nghiệm cùng bà con làm chè lam, tương bần và thưởng thức bữa trưa với các đặc sản dân dã như gà mía, thịt quay đòn, cá kho tương...
Hà Nội có những quán cà phê "ẩn giấu" trong hẻm nhỏ, ngõ hẹp mà ngày thường, khi bận rộn công việc, ít thời gian rảnh, bạn khó có cơ hội trải nghiệm. Ngày 20/10, bạn có thể cùng mẹ, vợ, người yêu hay bạn thân thử khám phá những địa điểm này.
Ấn mình trong con ngõ 27 Đồng Xuân chật hẹp, tối và cũ kỹ, có quán cà phê sở hữu ban công đắc địa, dễ dàng ngắm phố Hàng Mã, Đồng Xuân, Hàng Chiếu. Ngồi tại ban công này, du khách có thể tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội dịu dàng.
Đường vào quán cà phê như đi khám phá mê cung
Đồ uống chính của quán là các loại cà phê như: cà phê sữa, cà phê đen, cà phê trứng, cà phê cốt dừa...
Chủ quán sử dụng hoàn toàn cà phê hạt, tự xay. Món đồ uống đắt khách nhất là cà phê trứng, giá 50.000 đồng/cốc, được pha chế từ cà phê, trứng và sữa. Trà xanh matcha với hương thơm đặc trưng hòa quyện cùng lớp kem muối béo mịn, mặn mặn, được thực khách trẻ yêu thích.
Ngoài ra, du khách có thể tham khảo quán cà phê trong ngõ nhỏ 84 Hàng Bạc với một không gian đầy hoài niệm, thoang thoảng mùi hương cà phê xay dễ chịu cho ngày 20/10.
Điểm thú vị ở đây, du khách có thể quan sát các công đoạn để tạo ra cốc cà phê, từ việc xay hạt thành bột rồi ủ phin, đánh kem dừa hay kem trứng...
Quán sử dụng cà phê hạt tới từ 10 vùng nguyên liệu ngon bậc nhất trên cả nước, từ Điện Biên, Sơn La vào Quảng Trị, Huế, Gia Lai, Lâm Đồng... Cà phê từ mỗi vùng được sử dụng để pha chế một món đồ uống khác nhau, tùy theo đặc điểm hương vị.