Thong dong ngắm mùa thu phố cổ Hà Nội Mùa thu là thời điểm lý tưởng ngắm nhìn vẻ đẹp của phố cổ Hà Nội với Hồ Gươm trong xanh, phố Phan Đình Phùng mùa thay lá, ăn xôi cốm, uống trà chanh bên Nhà thờ Lớn, ngắm hoàng hôn lãng mạn ở Hồ Tây... Bạn cũng có thể đặt mua vé xe buýt 2 tầng để trải nghiệm ngắm nhìn Hà Nội từ trên cao, tận hưởng không khí trong lành, mát dịu của mùa thu. Khi ánh chiều buông, từng vạt nắng chiếu lên mặt Hồ Tây lấp lánh, tạo nên khung cảnh hết sức thơ mộng. Ảnh: Hoàng Hà

Cắm trại ở Vườn quốc gia Ba Vì Vườn quốc gia Ba Vì nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, rất thuận lợi di chuyển. Tháng 10, nơi đây có khí hậu mát mẻ, thường xuất hiện biển mây đẹp mắt hay sương mờ lãng đãng. Dù thời điểm này, hoa dã quỳ chưa nở rộ nhưng những thảm hoa cỏ may, bóng cây cổ thụ xanh mướt cũng tạo nên không gian lãng mạn cho buổi hẹn hò ngày 20/10, trốn xa ồn ào phố thị. Tại đây có các địa điểm tham quan như: nhà thờ cổ bỏ hoang, phủ kín rêu phong mang vẻ huyền bí; nhà kính xương rồng. Du khách có thể kết hợp ghé thăm Khoang Xanh - Suối Tiên, Ao Vua, Thiên Sơn - Suối Ngà. Du khách có thể cắm trại, nướng BBQ tại Vườn quốc gia Ba Vì. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật

"Xuyên không" ở làng cổ Đường Lâm Làng cổ Đường Lâm nằm ngay ngoại thành Hà Nội nên việc di chuyển rất dễ dàng. Đây là địa điểm du lịch ngày 20/10 thích hợp với những ai yêu thích việc tìm hiểu lịch sử, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính, trải nghiệm cuộc sống làng quê Bắc bộ thanh bình. Du khách có thể đi bộ ghé thăm các công trình cổ kính, có bề dày lịch sử, kiến trúc tinh xảo như chùa Mía, chùa Ón, cổng làng Mông Phụ, đình Làng Mông Phụ, đền thờ 2 vị vua Phùng Hưng và Ngô Quyền... Tiếp đó là những ngôi nhà cổ vài trăm năm tuổi, có cổng đá ong đặc trưng, lưu giữ nhiều cổ vật. Tại nhiều nhà cổ, du khách có thể trải nghiệm cùng bà con làm chè lam, tương bần và thưởng thức bữa trưa với các đặc sản dân dã như gà mía, thịt quay đòn, cá kho tương... Ngôi nhà cổ 300 năm tuổi kiến trúc độc đáo ở ngoại ô Hà Nội