Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đã có những chia sẻ kinh nghiệm quản lý tôn giáo và chính sách dân tộc với đoàn cán bộ Chính phủ Lào.

Chiều 27/10, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã có buổi tiếp đoàn cán bộ CHDCND Lào do ông Phongtisouk Siphomthaviboun (Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc và Tôn giáo Văn phòng Chính phủ CHDCND Lào) làm trưởng đoàn.

Buổi gặp mặt còn có sự tham dự của lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ngành và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang.

Ông Nguyễn Thanh Hà đã chào mừng đoàn Lào đến thăm và nghiên cứu thực tế tại địa phương. Ông nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Lào là ưu tiên trong công tác đối ngoại, đồng thời sẽ thúc đẩy giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên.

Đoàn UBND tỉnh Khánh Hòa đã có buổi tiếp đoàn cán bộ CHDCND Lào. Ảnh: N.X

Ông cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, tập trung vào công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách an sinh xã hội, cùng các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Khánh Hòa sẽ chú trọng giao lưu và trao đổi chuyên môn trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Phó Chủ tịch bày tỏ tin tưởng chương trình bồi dưỡng lần này sẽ góp phần củng cố tình đoàn kết và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào ngày càng bền chặt.

Đại diện Đoàn cán bộ CHDCND Lào, Phongtisouk Siphomthaviboun, cho biết trong hơn một tháng qua, các thành viên đã học hỏi và trao đổi nhiều kiến thức bổ ích về công tác dân tộc và tôn giáo, đặc biệt là xây dựng và thực hiện chính sách quản lý nhà nước.

Ngoài chương trình học, đoàn còn gặp gỡ cán bộ và người dân địa phương để tìm hiểu về đời sống, sinh kế, bảo tồn văn hóa và hoạt động tôn giáo. Qua các chuyến nghiên cứu thực tế tại Khánh Hòa, đoàn đã tích lũy kinh nghiệm triển khai chính sách, làm cơ sở cho việc nghiên cứu và áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà tặng quà lưu niệm cho ông Phongtisouk Siphomthaviboun. Ảnh: N.X

Ông Lê Phú Thắng, Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, cho hay nhà trường đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác Dân tộc và Tôn giáo cho 20 cán bộ Lào năm 2026, theo nhiệm vụ do Bộ Dân tộc và Tôn giáo giao, trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước.

Chương trình gồm 10 chuyên đề lý thuyết về chính sách và quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, kết hợp với nghiên cứu thực tế tại Khánh Hòa và các địa phương khác.

Theo ông Thắng, từ tháng 9 đến nay, các học viên đã hoàn thành các chuyên đề lý thuyết, đồng thời nghiên cứu thực tế tại xã Bác Ái Tây, Vườn quốc gia Núi Chúa, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chùa Long Sơn và các di tích tháp Chăm, qua đó tìm hiểu sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số, công tác bảo tồn văn hóa và hoạt động tôn giáo.

Thời gian tới, đoàn tiếp tục nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa tại khu vực Ninh Hòa, xã Khánh Sơn và một số địa phương khác.