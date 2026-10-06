Chiều 6/10, tại xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ 23 hộ đồng bào Gia Rai bị thiệt hại về nhà ở, tài sản do mưa lũ kèm theo lốc xoáy.

Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao hỗ trợ cho các hộ DTTS bị thiệt hại do mưa lũ tại Ia Chia. Ảnh: Ngọc Thu

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Đoàn công tác do ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Công tác dân tộc, tôn giáo làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về nhà ở, tài sản do mưa lũ kèm theo lốc xoáy.

Tại đây, ông Nguyễn Viết Hưng ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên người dân vùng thiên tai và bày tỏ mong muốn người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn và đồng bào DTTS chịu ảnh hưởng bởi thiên tai; chủ động theo dõi diễn biến của thiên tai để xây dựng phương án ứng phó phù hợp, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Lốc xoáy đã khiến nhiều hộ dân vùng biên giới Ia Chia bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Ngọc Thu

Ia Chia là xã có đông đồng bào DTTS sinh sống, chiếm hơn 70% dân số. Sau thiên tai, địa phương đang tiếp tục rà soát thiệt hại, huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Thừa uỷ quyền của Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Nguyễn Viết Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Công tác dân tộc, tôn giáo trao quà hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ tại xã Ia Chia. Ảnh: Ngọc Thu

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 19/8, trên địa bàn làng Bía Ngó của Ia Chia đã xảy ra mưa dông kèm gió mạnh và lốc xoáy, gây thiệt hại về tài sản của 23 hộ dân là đồng bào dân tộc Gia Rai. Trong đó, nhiều hộ bị thiệt hại nặng như nhà bị gió tốc mái tôn, tường nhà và nhà bếp bị sập.

Trận lốc xoáy cũng làm các trụ điện bị nghiêng, đổ, gây mất điện tại khu dân cư; nhiều diện tích hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 700 triệu đồng.