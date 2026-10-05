Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông gặp mặt đại biểu Người có uy tín tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Quý

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Vi Mỹ Sơn - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An, cho biết Nghệ An là tỉnh có số lượng đồng bào DTTS khá lớn, với khoảng 548 nghìn người trong tổng số khoảng 3,8 triệu dân toàn tỉnh.

Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Nghệ An đặc biệt chú trọng triển khai các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có các chương trình mục tiêu quốc gia. Việc triển khai các chính sách từng bước góp phần cải thiện đời sống, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo ông Vi Mỹ Sơn, thu nhập bình quân của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh năm 2025 đạt khoảng 34,8 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS vẫn còn ở mức 24,8%, cho thấy yêu cầu tiếp tục tập trung nguồn lực để hỗ trợ sinh kế, việc làm và giảm nghèo bền vững.

Trong các chính sách được triển khai, chính sách đối với Người có uy tín cũng được tỉnh quan tâm thực hiện đầy đủ. Đội ngũ Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông tặng quà các đại biểu Người có uy tín. Ảnh: Hoàng Quý

Người có uy tín kiến nghị tăng cơ hội việc làm cho con em đồng bào

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu Người có uy tín đã phản ánh nhiều vấn đề xuất phát từ thực tế đời sống tại cơ sở.

Một trong những nội dung được quan tâm là việc làm cho con em đồng DTTS sau khi tốt nghiệp.

Một đại biểu cho rằng, hiện nay nhiều học sinh, sinh viên người DTTS đã nỗ lực học tập, có trường hợp học hết cao đẳng nhưng khi trở về địa phương lại khó tìm được việc làm phù hợp. Đại biểu đề nghị các cấp, các ngành quan tâm hơn đến việc đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động, đồng thời có giải pháp tạo việc làm để con em đồng bào có cơ hội phát huy kiến thức được học.

Liên quan đến công tác tuyển quân, đại biểu cũng đề nghị quan tâm đến việc tuyển chọn con em đồng bào DTTS thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, những trường hợp có phẩm chất, năng lực phù hợp cần được xem xét, tạo điều kiện để tiếp tục phục vụ lâu dài trong lực lượng vũ trang.

Ở lĩnh vực văn hóa, các đại biểu đề nghị tăng cường rà soát những phong tục, tập quán đang tồn tại trong cộng đồng. Những giá trị văn hóa tốt đẹp cần được bảo tồn, phát huy; những tập quán không còn phù hợp, cản trở sự phát triển cần được tuyên truyền, vận động để người dân từng bước thay đổi.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông tặng quà các đại biểu Người có uy tín. Ảnh: Hoàng Quý

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Y Thông đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Thứ trưởng cho rằng những ý kiến được các đại biểu nêu lên đều xuất phát từ thực tiễn cơ sở và là những vấn đề cần tiếp tục quan tâm giải quyết.

Đối với các kiến nghị về việc làm cho con em đồng bào, chính sách đối với người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bảo tồn văn hóa, chữ viết và tiếng nói dân tộc, Thứ trưởng nhận định đây đều là những vấn đề khó khăn, cần có giải pháp phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng.

Thứ trưởng Y Thông khẳng định Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của đại biểu để tiếp tục nghiên cứu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả chính sách và đời sống của đồng bào trong thời gian tới.