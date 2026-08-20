Bên cạnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Nha khoa Nụ Cười Việt chính thức công bố dự án “20.000 nụ cười cho trẻ em miền Trung” và tiếp tục đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật Nụ Cười - Operation Smile Việt Nam triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em giai đoạn 2026-2030.

Đêm nghệ thuật đánh dấu chặng đường 20 năm

Với gần 1.000 khách mời đặc biệt cùng hơn 100 nghệ sĩ, đêm nghệ thuật đưa khán giả trở lại những dấu mốc đáng nhớ của Nụ Cười Việt, từ những ngày đầu thành lập đến quá trình phát triển trong suốt hai thập kỷ.

Những câu chuyện ấy được kể bằng âm nhạc, vũ điệu, đan xen với những thước phim tư liệu về Nụ Cười Việt qua từng giai đoạn đã mang đến một góc nhìn đầy đủ hơn về chặng đường 20 năm của hệ thống.

Sân khấu sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập của Hệ thống Nha khoa Nụ Cười Việt

Đặc biệt, gần 50 trẻ em đại diện cho các cơ sở bảo trợ xã hội do Nụ Cười Việt đã đồng hành, hỗ trợ trong những năm qua cũng có mặt tại đêm kỷ niệm. Sự hiện diện của các em là một trong những điểm nhấn của chương trình, gắn dấu mốc 20 năm với những hoạt động hướng đến cộng đồng mà hệ thống đã thực hiện trong thời gian qua.

Dự án 20.000 nụ cười cho trẻ em miền Trung

Trong khuôn khổ sự kiện, Nụ Cười Việt cũng chính thức công bố dự án “20.000 nụ cười cho trẻ em miền Trung”. Dự án được Operation Smile Việt Nam triển khai thông qua 10 chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường, hướng đến thăm khám, tư vấn và điều trị miễn phí cho trẻ em tại các địa phương miền Trung trong giai đoạn 2026-2030.

ThS.BS Nguyễn Hữu Minh (bìa trái) chụp ảnh lưu niệm cùng Hoa hậu Hương Giang - Đại diện Operation Smile Việt Nam (thứ hai từ trái)

Việc triển khai dự án tại miền Trung mang ý nghĩa đặc biệt với Nụ Cười Việt, bởi đây là nơi hệ thống được hình thành và gắn bó trong suốt 20 năm. Từ Huế, Nụ Cười Việt mong muốn gửi lời tri ân đến vùng đất đã đồng hành cùng mình bằng những hoạt động thiết thực, góp phần chăm sóc sức khỏe răng miệng cho thế hệ trẻ.

ThS.BS Nguyễn Hữu Minh - Giám đốc Hệ thống Nha khoa Nụ Cười Việt chia sẻ: “20 năm qua, Nụ Cười Việt có cơ hội đồng hành cùng nhiều thế hệ khách hàng tại Huế và miền Trung. Với chúng tôi, chăm sóc sức khỏe răng miệng không chỉ nằm ở việc điều trị mà còn bắt đầu từ việc giúp mỗi người, đặc biệt là trẻ em, hiểu đúng và biết cách bảo vệ nụ cười của mình. Dự án “20.000 nụ cười cho trẻ em miền Trung” là một dấu mốc để Nụ Cười Việt tiếp tục theo đuổi điều đó, với quy mô dài hạn hơn và sự đồng hành cùng một đối tác giàu kinh nghiệm như Operation Smile Việt Nam”.

Đại diện Hệ thống nha khoa Nụ Cười Việt chính thức công bố dự án “20.000 nụ cười cho trẻ em miền Trung”

20 năm đồng hành cùng người dân Huế

Năm 2006, Nụ Cười Việt khai trương cơ sở đầu tiên tại 117 Nguyễn Huệ, TP. Huế. Từ cơ sở đầu tiên, hệ thống từng bước mở rộng với các cơ sở mới, phát triển đội ngũ và đầu tư cho chuyên môn, công nghệ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc răng miệng ngày càng đa dạng của người dân.

Qua từng giai đoạn, nhiều dịch vụ nha khoa chuyên sâu được đưa vào triển khai, cùng với đó là việc đầu tư hệ thống labo, trang thiết bị và các công nghệ hỗ trợ chẩn đoán, điều trị. Những thay đổi này giúp Nụ Cười Việt từng bước hoàn thiện mô hình chăm sóc nha khoa tại Huế và phục vụ khách hàng ở khu vực miền Trung.

Hai thập kỷ phát triển cũng ghi dấu sự gắn bó của Nụ Cười Việt với nhiều thế hệ khách hàng. Từ những người tìm đến cơ sở đầu tiên trên đường Nguyễn Huệ, đến những gia đình tiếp tục lựa chọn Nụ Cười Việt qua nhiều năm, sự đồng hành của khách hàng trở thành một phần trong câu chuyện phát triển của hệ thống.

Hệ thống Nha khoa Nụ Cười Việt sở hữu đội ngũ bác sĩ, nhân viên giàu kinh nghiệm

Song song với hoạt động chuyên môn, Nụ Cười Việt duy trì nhiều chương trình thiện nguyện và hoạt động vì cộng đồng, hướng đến nhiều nhóm đối tượng và hoàn cảnh khác nhau. Từ những hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng trẻ em đến các chương trình chăm sóc sức khỏe và sẻ chia với cộng đồng, những hoạt động này được triển khai xuyên suốt quá trình phát triển của hệ thống.

Sau hai thập kỷ, Nụ Cười Việt bước vào tuổi 20 với những nền tảng được xây dựng từ chuyên môn, sự gắn bó của khách hàng và cộng đồng. Từ Huế, hệ thống tiếp tục hướng đến một chặng đường rộng hơn, trong đó chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng vẫn là một phần được duy trì trên hành trình phát triển.

(Nguồn: Nha khoa Nụ Cười Việt)