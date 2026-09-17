Mở đầu cho chuỗi hành trình “Mang đặc sản & văn hoá đến với Bắc Sài Gòn” sẽ là chuỗi ngày trải nghiệm độc đáo, mới lạ về văn hoá ẩm thực Kinh Bắc và các hoạt động âm nhạc - giải trí.

Thưởng thức ẩm thực văn hoá Kinh Bắc

Hương vị Kinh Bắc là nét ẩm thực đặc trưng của vùng miền Bắc, gắn với những món ăn mang đậm dấu ấn văn hóa và khẩu vị truyền thống Bắc Bộ. Không chỉ là một vài món ăn, điểm nhấn khác biệt của chuỗi sự kiện lần này là ngày hội giao lưu văn hóa ẩm thực đặc sắc. Thực khách tham quan sẽ được thưởng thức các món ăn đặc sản vùng miền với thực đơn độc đáo. Tâm điểm là món Thắng cố A Ba trứ danh do chính đầu bếp Hưng Baba trực tiếp chế biến và giới thiệu đến thực khách khu vực phía Nam.

Từ một món ăn gắn với văn hóa ẩm thực miền Bắc, trải nghiệm lần này mang đến một cách tiếp cận gần gũi hơn cho những thực khách tại TP.HCM.

Không gian ẩm thực không chỉ dành cho việc thưởng thức món ăn. Khách tham dự có thể ngồi lại, trò chuyện và cảm nhận không khí của một ngày hội văn hóa ngay giữa khu đô thị Bắc Sài Gòn.

Ẩm thực Hưng BaBa góp phần mang hương vị Kinh Bắc đến với Khu đô thị Bắc Sài Gòn

Không gian âm nhạc Acoustic đặc sắc

Các đêm Acoustic hướng đến trải nghiệm nhẹ nhàng, nơi khách có thể thưởng thức đồ uống và âm nhạc trong không gian ngoài trời. Mô hình này cũng được kỳ vọng trở thành một hoạt động thường xuyên, góp phần hình thành đời sống giải trí tại khu đô thị.

Không gian sân khấu được thiết kế mở, kết hợp hệ thống ánh sáng, cây xanh và khu vực bàn ghế ngoài trời, tạo sự kết nối giữa sân khấu và người tham dự.

Điểm hẹn cà phê và nghe nhạc Acoustic. Ảnh minh hoạ

Xe điện Go-Kart ngay trong lòng khu đô thị

Khu vực xe điện Go-Kart dành cho trẻ em được trình làng tại khu vực ở ngay trong khu đô thị Bắc Sài Gòn, tạo thêm lựa chọn giải trí cho các gia đình có trẻ nhỏ. Trẻ em khi tham gia sẽ được hướng dẫn các quy tắc và yêu cầu an toàn trước khi trải nghiệm.

Việc bổ sung các hoạt động dành cho nhiều độ tuổi được xem là một trong những điểm khác biệt của chương trình, thay vì chỉ tập trung vào một loại hình giải trí.

Giao thoa đặc sản và văn hoá đặc sắc tại nhà hàng Làng Nướng Bắc Sài Gòn

Đáng chú ý, chuỗi sự kiện 20 ngày còn là cơ hội để du khách tham quan và trải nghiệm dịch vụ của Nhà hàng Làng nướng Bắc Sài Gòn.

Không gian Nhà hàng Làng nướng Bắc Sài Gòn. Ảnh phối cảnh

Nhà hàng được định vị là không gian ẩm thực cao cấp kết hợp giữa nét kiến trúc truyền thống và hơi thở hiện đại. Việc xuất hiện của Ẩm thực Hưng Baba trực tiếp phục vụ thực khách là bước đệm để nhà hàng khẳng định chất lượng và hương vị riêng biệt, độc đáo. Khách hàng đến tham dự sự kiện còn có cơ hội nhận được các ưu đãi lớn và voucher đặc biệt chỉ có ở khu đô thị Bắc Sài Gòn.

Sự kiện mở cửa tự do đón khách tham dự trong suốt 20 ngày. Để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, ban tổ chức khuyến khích người dân chủ động sắp xếp thời gian để đến sớm.

Từ một trải nghiệm văn hóa đến đời sống tại Khu đô thị Bắc Sài Gòn

Với Phương Trường An, chuỗi “Mang đặc sản & văn hóa đến với Bắc Sài Gòn” là một trong những hoạt động được triển khai tại Khu đô thị Bắc Sài Gòn, hướng đến việc tạo thêm không gian giao lưu và trải nghiệm cho cộng đồng.

Toạ lạc ngay vị trí đắc địa tại cửa ngõ phía bắc TP.HCM, khu đô thị Bắc Sài Gòn sở hữu lợi thế lớn về hạ tầng và giao thông kết nối đồng bộ với không gian cảnh quan xanh mát, hiện đại. Nơi đây không chỉ là không gian sống lý tưởng mà đang dần định hình để trở thành trung tâm vui chơi giải trí, văn hoá ẩm thực mới của khu vực.

Với lợi thế sở hữu những cung đường nội khu rộng rãi, kết hợp cùng công viên trung tâm diện tích lên đến 10.000m2, khu Đô thị Bắc Sài Gòn chính là địa điểm lý tưởng để Công ty Cổ phần Tập đoàn Phương Trường An hiện thực hóa ý tưởng đưa đại tiệc ẩm thực, âm nhạc ngoài trời về phục vụ cộng đồng trên quy mô hoành tráng.

Ảnh phối cảnh Khu đô thị Bắc Sài Gòn

Thông tin chi tiết tại Fanpage “Làng nướng Bắc Sài Gòn”.

Thanh Loan