Việt Nam góp mặt ở vị trí thứ 4 trong top 15 quốc gia sở hữu nền ẩm thực hấp dẫn nhất hành tinh do Condé Nast Traveller bình chọn.

Ở Giải thưởng Ẩm thực thế giới lần thứ 6 (World Culinary Awards), Việt Nam được vinh danh là "Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á 2025". Tháng 12, trong danh sách 100 nền ẩm thực hàng đầu thế giới do Taste Atlas - chuyên trang được mệnh danh là bản đồ ẩm thực thế giới - công bố, ẩm thực Việt Nam đứng ở vị trí 16, tăng 3 bậc so với năm ngoái.

Bánh mì

Ngày 15/11, chuyên trang du lịch CNN Travel đưa bánh mì Việt Nam vào danh sách 25 loại bánh kẹp ngon nhất thế giới.

Theo CNN Travel, bánh mì Việt "phủ sóng" ở mọi góc phố từ TPHCM, Hà Nội đến các tỉnh, thành phố, đồng thời chinh phục thực khách toàn cầu nhờ sự kết hợp hài hòa của nhân bánh phong phú và lớp vỏ giòn đặc trưng.

Phiên bản thập cẩm truyền thống gồm thịt heo, chả lụa, đồ chua, rau thơm và xốt đặc trưng, mang lại hương vị mặn, ngọt "dễ gây nghiện". Nhiều biến thể khác như bánh mì gà, bánh mì chay cũng góp phần tạo nên sự đa dạng.

Bánh mì Việt Nam có nhiều phiên bản khác nhau. Ảnh: Linh Trang

Nem rán

Nem rán, quẩy nóng, bánh tôm, bông bí chiên, cá tai tượng chiên và đùi gà bó xôi lọt vào top 100 món chiên giòn ngon nhất châu Á của Taste Atlas vào cuối tháng 10. Trong đó, nem rán là món duy nhất của Việt Nam lọt top 100 món ăn chiên giòn ngon nhất thế giới do Taste Atlas công bố.

Nem rán hay chả giò của Việt Nam đứng thứ 42 trong danh sách, đạt 4,3/5 sao. Chuyên trang ẩm thực nổi tiếng mô tả đây là món ăn "có nhân thịt lợn băm nhỏ cùng tôm, cuốn trong lớp bánh tráng mềm dẻo".

Sau khi cuộn lại và đem chiên rán, nem có lớp vỏ ngoài mỏng, vàng và giòn. Phần nhân thơm ngon khó cưỡng nhờ kết hợp thịt, tôm với các loại rau, miến, mộc nhĩ, nấm hương, Taste Atlas mô tả.

Nem rán từng được nhiều kênh truyền thông quốc tế ca ngợi. Ảnh: Huyền Trang

Bún vịt, cháo vịt, tiết canh

Trong danh sách top 50 món vịt ngon nhất thế giới do Taste Atlas công bố, 3 món ăn quen thuộc của Việt Nam là bún măng vịt, cháo vịt và tiết canh vịt góp mặt.

Bún măng vịt đứng ở vị trí 15, là món Việt có thứ hạng cao nhất trong danh sách. Đây là món ăn kết hợp nước dùng trong ngọt từ xương, măng tươi hoặc măng khô, cùng thịt vịt mềm.

Món bún vịt với phần thịt vịt quay lu tại một quán ăn Hà Nội. Ảnh: Kim Ngân

Phở trộn, nộm, bò tái chanh

Phở trộn, nộm và bò tái chanh được bình chọn trong danh sách 100 món trộn có rau củ ngon nhất thế giới của Taste Atlas công bố.

Phở trộn được các chuyên gia và độc giả của Taste Atlas xếp ở vị trí thứ 35 trong danh sách. Chuyên trang nổi tiếng mô tả đây là "món phở đặc biệt phổ biến trong mùa hè ở Hà Nội".

Khác với các loại phở thường thấy, phở trộn không chan trực tiếp nước dùng vào bát mà thay vào đó là một loại xốt đậm đà đặc trưng. Phần thịt bò (hoặc gà) được thái lát, ướp muối, gừng, tiêu, tỏi, nước mắm và ngũ vị hương trước khi đem xào.

Phở tíu - một dạng phở trộn đủ chua, ngọt, đậm đà hòa quyện nổi tiếng ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Huy

Xếp thứ 45 trong danh sách, nộm (hay gỏi) được Taste Atlas ca ngợi không chỉ vì đây là một món ăn ngon mà còn là minh chứng cho nghệ thuật cân bằng hương vị và sự tinh tế trong văn hóa ẩm thực Việt.

Bò kho, bún bò Huế, cơm tấm

Bò kho, bún bò Huế và cơm tấm được gọi tên trong danh sách 100 món ăn sáng ngon nhất thế giới năm 2025.

Với 4,4/5 sao, bò kho có thứ hạng cao nhất trong ba món ăn Việt (vị trí 28) trong danh sách công bố cuối tháng 4 của Taste Atlas.

Theo giới thiệu của chuyên trang ẩm thực danh tiếng, bún bò Huế chuẩn vị sẽ bao gồm phần nước dùng được làm từ nước luộc thịt lợn và xương bò, bún và thịt bò cùng chả cua. Đây cũng là món ăn được đánh giá cao nhờ hương vị đậm đà và sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu truyền thống.

Bún bò Huế ngày nay xuất hiện phổ biến ở nhiều tỉnh thành khắp Việt Nam. Ảnh: Linh Trang

Cà phê

Cà phê sữa đá, cà phê đen, cà phê trứng, sữa chua cà phê được Taste Atlas chọn trong 63 đồ uống cà phê ngon nhất thế giới, nên thử khi đến Việt Nam.

Với 4,3/5 sao, cà phê đá Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8 trong danh sách. Cà phê trứng là đại diện tiếp theo của Việt Nam xuất hiện trong danh sách. Với vị béo ngậy từ lòng đỏ trứng đánh bông, vị ngọt dịu từ sữa đặc cùng vị đắng nhẹ của cà phê, thức uống này rất được lòng thực khách.

Trong khi đó, cà phê sữa chua là sự kết hợp hấp dẫn của sữa đặc, sữa chua, đá xay và cà phê pha phin đã tạo bọt.

Cà phê trứng Hà Nội được nhiều kênh truyền thông quốc tế ca ngợi. Ảnh: Thái Sơn