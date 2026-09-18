Hôm nay (18/9), lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa tạm đình chỉ hoạt động một cơ sở kinh doanh bánh mì do có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm đồng thời phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM để kiểm tra, xử lý.

Trước đó, vào ngày 16/9, nhiều người mua bánh mì tại một xe đẩy bán hàng trên đường Nguyễn Văn Tiết (phường Lái Thiêu, TPHCM). Tuy nhiên, sau khi ăn, một số người có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, cảm thấy nóng sốt và mệt mỏi.

Cơ sở bánh mì liên quan đến vụ việc. Ảnh: X.A

Trong tối 16 và 17/9, khoảng 20 người đã vào các cơ sở y tế trên địa bàn phường Lái Thiêu để điều trị với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Anh P.Q.Y (sinh năm 1998, ngụ TPHCM) cho hay, chiều 16/9, anh mua một ổ bánh mì thập cẩm tại xe đẩy trên. Khoảng 2h sáng hôm sau, anh đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt, mệt mỏi.

Sau đó, anh Y. phải đến Bệnh viện quốc tế Becamex để khám và điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn. Tương tự, nhiều trường hợp khác cũng phải nhập viện với triệu chứng như trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng phường Lái Thiêu đã lập đoàn kiểm tra để tiến hành xác minh, xử lý.

Theo báo cáo, cơ sở có liên quan là xe đẩy bán xôi, bánh mì đặt trước một quán cà phê, thuộc hộ kinh doanh lò bánh mì Đà Nẵng Sĩ Hào, trụ sở tại xã Hóc Môn, TPHCM. Qua kiểm tra, cơ sở có giấy tờ pháp lý liên quan đến quy định về an toàn thực phẩm nhưng một số điều kiện tại đây chưa đảm bảo, không lưu mẫu thực phẩm. Do đó, Đoàn kiểm tra đã tạm đình chỉ kinh doanh đối với cơ sở để phục vụ công tác xác minh, xử lý sự cố.