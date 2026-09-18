1. Cốt toái bổ - Hỗ trợ bệnh xương khớp

Cây cốt toái bổ hỗ trợ bệnh xương khớp. Ảnh: Hải Anh

Cốt toái bổ là vị thuốc quen thuộc trong điều trị xương khớp nhưng ít ai biết loài dương xỉ này đã được Sách Đỏ Việt Nam 2007 xếp ở mức EN (nguy cấp) - theo xác nhận của TS. Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam.

Là loài cây sống phụ sinh trên thân cây lớn, hốc đá trong rừng ẩm, cốt toái bổ dễ bị tổn thương khi rừng suy giảm hoặc bị khai thác quá mức. Bộ phận dùng chủ yếu là thân rễ phủ dày vảy nâu đặc trưng, được dùng hỗ trợ điều trị đau lưng, đau xương khớp, chấn thương, bong gân và liền xương.

Nghiên cứu hiện đại ghi nhận flavonoid, đặc biệt là naringin trong cốt toái bổ có thể tác động tích cực đến quá trình tạo xương và hỗ trợ người bị loãng xương, tuy nhiên chủ yếu dựa trên thực nghiệm tế bào và động vật.

Dù được xếp loại nguy cấp, cốt toái bổ vẫn bán rộng rãi vì nguyên liệu thị trường có thể đến từ cây trồng, nhập khẩu hoặc các loài gần gũi không nhất thiết khai thác từ quần thể hoang dã.