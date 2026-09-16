Đến ngày 16/9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ đã tiếp nhận, điều trị 46 trường hợp liên quan vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, tiêu chảy và mất nước; chưa ghi nhận trường hợp nguy kịch.

Trao đổi với VietNamNet, anh Phan Văn Minh (30 tuổi), chủ tiệm bánh mì Minh Tâm, cho biết sáng 14/9, gia đình làm bánh mì để bán. Trước khi bán cho khách, mẹ, vợ và con anh có ăn bánh mì kẹp thịt cùng rau ngò, trong khi anh Minh chỉ ăn bánh mì không.

Sau đó, mẹ và vợ anh xuất hiện triệu chứng đau bụng, phải nhập viện điều trị. Ngày 14/9 cũng là ngày tiệm bánh mì Minh Tâm khai trương.

Theo anh Minh, gia đình đã có nhiều năm làm và bán bánh mì, các công đoạn sản xuất, chế biến trong ngày khai trương được thực hiện theo quy trình trước đây.

Lãnh đạo xã Cam Lộ trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi động viên bệnh nhân. Ảnh CTV

“Dù chưa có kết quả xác định nguyên nhân từ cơ quan chức năng nhưng bản thân tôi xin gửi lời xin lỗi đến khách hàng gặp vấn đề về sức khỏe sau khi sử dụng bánh mì của tôi. Đây là điều không ai mong muốn, ngay người thân của tôi cũng đang nằm viện”, anh Minh nói.

Chủ tiệm cho biết hiện anh chỉ biết đến bệnh viện thăm hỏi những khách hàng đang điều trị và mong mọi người sớm bình phục.

Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm của những trường hợp liên quan để gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh.

Cơ quan chức năng cũng rà soát những người đã sử dụng thực phẩm tại cơ sở, đồng thời kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại tiệm bánh mì Minh Tâm.

Chính quyền xã Cam Lộ đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các bệnh nhân và hỗ trợ 300.000 đồng cho mỗi trường hợp đang điều trị do nghi liên quan vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố kết luận về nguyên nhân khiến nhiều người xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi ăn bánh mì tại tiệm Minh Tâm.