Ngày 25/6, gia đình bé trai 13 tuổi mất tích tại huyện Tân Điền, tỉnh Hồ Nam cho biết, em đã được tìm thấy sau 5 ngày không có tin tức. Sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra và truyền dịch, sức khỏe của cậu bé đã ổn định, trang QQ đưa tin.

Theo anh Tạ, bố của cậu bé, sáng 21/6, con trai anh rời khỏi nhà. Camera giám sát gần nhà ghi lại hình ảnh em đi về hướng khu vực ruộng đồng. Do cậu bé mắc bệnh bại não và động kinh, khả năng giao tiếp hạn chế, gia đình lập tức trình báo và tổ chức tìm kiếm.

Ngay trong ngày, lực lượng công an địa phương, đội tuần tra cùng các đơn vị liên quan đã triển khai tìm kiếm, huy động máy bay không người lái hỗ trợ rà soát khu vực.

Sau khi nhận được đề nghị từ gia đình, chính quyền địa phương tiếp tục huy động cán bộ thôn, người dân, nhân viên bảo vệ rừng, lực lượng cứu hộ khẩn cấp và nhiều người khác tham gia. Tổng cộng hơn 200 người đã chia thành nhiều nhóm, tìm kiếm suốt ngày đêm.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày rà soát trên diện rộng, tung tích của cậu bé vẫn không được tìm thấy.

Đến ngày thứ 5, khi mọi người dần lo lắng và mất hy vọng, mẹ của cậu bé vẫn nhất quyết không dừng lại. Bà nhận thấy những bụi cỏ dày trên núi có thể che khuất tầm nhìn nên đề nghị mọi người phát quang toàn bộ khu vực và tìm kiếm lại một lần nữa.

Nhờ sự kiên trì của người mẹ, cậu bé đã được tìm thấy sau 5 ngày mất tích. Ảnh: QQ

Những người tham gia cứu hộ cầm liềm, vừa cắt cỏ vừa tiếp tục dò tìm từng khu vực. Không lâu sau, họ phát hiện một hố sâu bị lớp cỏ dày phủ kín. Khi tiến lại gần, mọi người bàng hoàng nhìn thấy bóng dáng cậu bé bên dưới. Cậu bé được đưa lên khỏi hố và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện kiểm tra.

Đội trưởng đội cứu hộ cho biết, trong những ngày mất tích, thời tiết tại địa phương khá nóng, điều họ lo lắng nhất là cậu bé có thể gặp vấn đề về sức khỏe do không được chăm sóc. Tuy nhiên, khi được tìm thấy, tình trạng của em vẫn tương đối ổn định.

“Hố sâu khoảng 4m, phía trên bị cỏ che kín, bên trong còn có nước. Việc cậu bé vẫn sống sót thực sự là một điều kỳ diệu. Sự kiên trì của người mẹ đóng vai trò rất quan trọng”, người đứng đầu đội cứu hộ chia sẻ.

Sau khoảnh khắc tìm thấy con trai, người mẹ đã bật khóc vì quá xúc động. Gia đình cho biết họ vô cùng biết ơn những người đã tham gia tìm kiếm suốt 5 ngày qua.

Câu chuyện về cậu bé 13 tuổi và người mẹ không bỏ cuộc đã khiến nhiều người xúc động, được xem là một kỳ tích giữa hành trình tìm kiếm đầy gian nan.