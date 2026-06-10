Phát hiện con rắn trên khoang hành khách, máy bay ngừng hoạt động nhiều ngày. Ảnh: The Sun

Sự việc xảy ra trên chuyến bay đêm của hãng hàng không TUI từ thành phố Cancun (Mexico) tới sân bay Gatwick (Anh). Khoảng 345 hành khách trên chuyến bay không phát hiện ra sự hiện diện của con rắn trong suốt hành trình.

Con rắn chỉ được phát hiện sau khi máy bay hạ cánh và một nhân viên vệ sinh đã vô cùng hoảng hốt khi bắt gặp con vật đang bò trong khoang máy bay. Nhân viên đã kịp chụp lại hình ảnh con rắn màu nâu đỏ trước khi nó biến mất vào các ngóc ngách bên trong chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, The Sun đưa tin ngày 10/6.

Ban đầu, các chuyên gia cho rằng, đây có thể là một cá thể thuộc loại rắn hổ đất nâu, nọc độc rất nhẹ. Tuy nhiên, một giả thuyết khác được đưa ra, nhận định con vật thuộc họ rắn nước, sống tại các khu rừng khô nhiệt đới ở Trung Mỹ. Loài này không có nọc độc nhưng có thể tấn công và cắn người khi bị đe dọa hoặc bắt giữ.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, đội ngũ kỹ sư cùng các chuyên gia động vật đã tiến hành tìm kiếm trên toàn bộ máy bay nhưng vẫn chưa có kết quả. Vì lý do an toàn, chiếc Boeing 787-9 đã phải ngừng hoạt động để phục vụ công tác kiểm tra.

Các chuyên gia cũng chưa thể xác định liệu con vật có khả năng gây hư hại cho hệ thống kỹ thuật của máy bay hay không. Hãng TUI đang tuân thủ đầy đủ các hướng dẫn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) trong quá trình xử lý sự cố.