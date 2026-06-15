Ảnh của Maretta và Fred Ross năm 15 tuổi (bên trái) và ảnh chụp cặp đôi ở hiện tại (bên phải). Ảnh: People

Tình yêu học trò ngắn ngủi

40 năm trước, Maretta và Fred gặp nhau tại một sân trượt patin ở thị trấn Pelham, bang Georgia (Mỹ). Khi ấy, cả hai mới khoảng 15 tuổi và đang theo học tại 2 trường trung học khác nhau trong khu vực.

Họ cùng tham gia các buổi dã ngoại của nhà thờ, cùng khiêu vũ trong đêm hội của trường và có quãng thời gian hẹn hò ngắn ngủi nhưng đầy kỷ niệm. Thế nhưng, họ sớm chia tay và mỗi người bước đi trên con đường riêng.

Maretta rời quê hương để học đại học rồi kết hôn. Fred cũng lập gia đình và xây dựng cuộc sống của riêng mình. Năm tháng trôi qua, cả hai gần như mất liên lạc hoàn toàn.

"Tôi chưa từng gặp lại anh ấy, ngay cả những lần trở về quê thăm gia đình", Maretta nhớ lại.

Tìm lại bạn gái cũ qua Facebook

Cuộc hôn nhân của Maretta kéo dài suốt 30 năm trước khi đi đến hồi kết. Sau ly hôn, cô trải qua khoảng thời gian nhiều hoang mang và không nghĩ mình sẽ kết hôn thêm một lần nào nữa, People đưa tin ngày 14/6.

Trong khi đó, Fred chưa bao giờ quên mối tình đầu năm nào. Gần 40 năm sau ngày mất liên lạc, anh quyết định tìm lại Maretta thông qua Facebook.

Thời điểm nhận được lời kết bạn, Maretta vẫn còn dè dặt. Cô ly hôn được 6 năm còn Fred đã ly hôn trước đó rất lâu. Cô thậm chí đã liên lạc với một người bạn chung lâu năm của Fred để hỏi xem người đàn ông năm xưa giờ đây đã thay đổi như thế nào.

"Tôi hỏi liệu mình có nên cho anh ấy số điện thoại hay không, bởi tôi thực sự không còn biết anh ấy là người như thế nào nữa", cô kể.

Cuối cùng, Maretta quyết định mở lòng. Chỉ khoảng 1 giờ sau khi nhận được số điện thoại, Fred đã gọi cho cô. Cuộc trò chuyện đầu tiên kéo dài và từ đó, họ gần như không ngừng liên lạc.

Cả hai nhanh chóng nhận ra sự đồng điệu vẫn còn nguyên vẹn sau ngần ấy năm xa cách. Những cuộc trò chuyện giúp họ hiểu nhau sâu sắc hơn, không còn là hai thiếu niên của tuổi 15 mà là những người trưởng thành đã trải qua đủ vui buồn của cuộc sống.

"Thật tuyệt vời. Chúng tôi cứ nói chuyện mãi và có cơ hội tìm hiểu lại nhau từ đầu", Maretta chia sẻ.

Tình yêu một lần nữa nảy nở. Sau thời gian hẹn hò, họ quyết định kết hôn. Tháng 7/2026, cặp đôi sẽ kỷ niệm 3 năm ngày cưới.

Nhìn lại hành trình đặc biệt của mình, Fred tin rằng mọi người không nên từ bỏ niềm tin vào tình yêu.

"Chúng tôi từng đi theo những hướng khác nhau, nhưng cuối cùng lại tìm được đường trở về với nhau", anh nói.

Còn Maretta cho rằng tình yêu cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và đôi khi là khả năng buông bỏ cái tôi của chính mình.

"Tôi từng là người rất cứng rắn. Theo thời gian, tôi học được cách khiêm nhường hơn và trở thành một người bạn đồng hành thực sự", cô tâm sự.

Gửi gắm thông điệp đến những người vẫn đang tìm kiếm hạnh phúc, Maretta nói: "Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi. Hãy đối xử tử tế với mọi người, bởi bạn không bao giờ biết khi nào cuộc đời sẽ cho mình cơ hội gặp lại họ".