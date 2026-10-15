“Tiếng hát Hà Nội 2026” chính thức khởi động chiều 15/10 với nhiều thay đổi. Phần thưởng cao nhất của cuộc thi lên tới 700 triệu đồng, trong đó tiền mặt là 200 triệu đồng và chiếc ô tô điện cho người thắng giải đặc biệt.

Theo nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Phó Trưởng BTC Tiếng hát Hà Nội 2026 giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở giải thưởng mà là dịp tìm kiếm, phát hiện và tạo cơ hội để các thí sinh có điều kiện để phát triển, tỏa sáng hơn.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm

Cũng theo ông Kim Khiêm, tiếp nối hành trình 30 năm của cuộc thi, BTC hướng tới một diện mạo mới, quy mô mới và tinh thần mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đời sống âm nhạc trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh xây dựng công nghiệp văn hóa.

BTC đặt mục tiêu truyền hình trực tiếp càng nhiều càng tốt các vòng thi. Nhưng không phải lúc nào cũng trực tiếp trên các kênh chính của Đài mà sẽ trực tiếp trên nhiều nền tảng số, mạng xã hội…

Một trong những thay đổi đáng chú ý Tiếng hát Hà Nội 2026 nằm ở cách thức tuyển chọn ngay từ vòng đầu. Thay vì phải có mặt trực tiếp tại Hà Nội, thí sinh có thể gửi hồ sơ và video dự thi để Ban giám khảo đánh giá. Video phải thể hiện phần hát trực tiếp, không sử dụng nhạc đệm, không chỉnh sửa kỹ thuật số hoặc hậu kỳ âm thanh. Khoảng 200 thí sinh dự kiến được lựa chọn qua vòng Sơ khảo 1 để bước vào Sơ khảo 2, sau đó chọn 60 người vào bán kết.

Tại bán kết, 30 thí sinh giành quyền vào các đêm chung kết, gồm 24 người do Ban giám khảo lựa chọn qua điểm số và 6 người được khán giả bình chọn trên nền tảng số. Ở 3 đêm chung kết phong cách, 12 thí sinh được chọn vào Chung kết xếp hạng và trao giải, trong đó 9 người do Ban giám khảo quyết định, 3 người đến từ bình chọn của khán giả.

NSND Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội.

NSND Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo; nhạc sĩ Hồng Kiên giữ vai trò Giám đốc âm nhạc. Với thang điểm 10, các giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên tiêu chí: chất lượng giọng hát và kỹ thuật; cảm xúc, khả năng truyền tải tác phẩm; cá tính nghệ thuật và cách xử lý sáng tạo; phong thái và năng lực biểu diễn trực tiếp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VietNamNet về vai trò lựa chọn và tư vấn các ca khúc dự thi làm sao để tránh việc có 2 thí sinh cùng chọn 1 ca khúc thể hiện trong vòng chung kết như năm trước?, NSND Nguyễn Quang Vinh cho rằng, theo quy chế không có quy định bắt các thí sinh không được chọn các bài hát giống nhau để thi. Với trách nhiệm của giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Hồng Kiên khẳng định sẽ tư vấn kỹ càng khâu chọn bài cho thí sinh.

“Cuộc thi lần này chắc chắn sẽ có các tác phẩm dùng AI hoặc không dùng và nhiệm vụ của tôi phải sàng lọc các tác phẩm đó cho thí sinh để giữ gìn giá trị của cuộc thi Tiếng hát Hà Nội. Chúng tôi khuyến khích các bạn trẻ tự chơi nhạc cụ và ban nhạc sẵn sàng hỗ trợ tốt nhất”, nhạc sĩ Hồng Kiên nói.

Tiếng hát Hà Nội 2026 được mở rộng với 4 phong cách gồm: Thính phòng, Dân gian, Âm nhạc đương đại và Sáng tạo, biểu diễn đa năng. Bên cạnh các dòng nhạc truyền thống của cuộc thi, thí sinh có thể lựa chọn Pop, Ballad, R&B, Soul, Jazz, Rock, Dance-pop, Indie, Alternative, Hip-hop/Rap có yếu tố hát hay EDM có phần hát trực tiếp.

Nhạc sĩ Hồng Kiên tại họp báo.

Phong cách Sáng tạo và biểu diễn đa năng dành không gian cho những thí sinh có thể kết hợp ca hát với sáng tác, tự đệm nhạc cụ, phối khí, vũ đạo hoặc các hình thức biểu diễn mới. Tuy nhiên, thí sinh không bắt buộc sở hữu đầy đủ các kỹ năng này và chất lượng giọng hát trực tiếp vẫn là căn cứ đánh giá chủ yếu.

Cơ cấu giải thưởng Tiếng hát Hà Nội 2026 gồm 1 giải đặc biệt với tiền mặt 200 triệu đồng và 1 ô tô điện; 3 giải Nhất mỗi giải 100 triệu đồng và 1 xe máy điện, 3 giải Nhì mỗi giải 50 triệu đồng và 1 xe máy điện, 3 giải Ba mỗi giải 30 triệu đồng và 1 xe máy điện; 2 giải chuyên đề “Giọng hát đương đại nổi bật” và “Tài năng sáng tạo, biểu diễn ấn tượng” mỗi giải 50 triệu đồng kèm quà tặng xe máy điện.

Chia sẻ của nhà báo Nguyễn Kim Khiêm:

Tin, clip: Anh Phương

Ảnh: BTC