Dự án âm nhạc được xem là bước đi táo bạo của nữ ca sĩ 17 tuổi, đồng thời là món quà cô dành tặng mẹ và những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Album gồm 9 ca khúc: Việt Nam tôi (Jack & K-ICM), Trôi trong gương và Thu cạn (Giáng Son), Chơi vơi (Phương Uyên - Thiều Bảo Trang), Bóng mây qua thềm (Võ Thiện Thanh), Phố cổ (Nguyễn Duy Hùng), Đường xa ướt mưa (Đức Huy), Hope (Lê Vụ Viết Thịnh) và Sống như những đóa hoa (Tạ Quang Thắng). Phần phối khí do Lương Việt Tú và Phạm Tuấn Anh thực hiện.

Ca sĩ Hải Anh.

Mỗi ca khúc mang một màu sắc riêng, từ sự tinh tế, ma mị của Thu cạn, Trôi trong gương đến không khí trẻ trung của Bóng mây qua thềm hay tinh thần tự hào dân tộc trong Việt Nam tôi. Với giọng hát trong sáng, vang và giàu năng lượng, Hải Anh thể hiện các ca khúc bằng cảm xúc của tuổi trẻ nhưng vẫn giữ được chiều sâu cần thiết.

Việc làm mới những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi nhiều nghệ sĩ nổi tiếng là thử thách không nhỏ đối với một ca sĩ trẻ. Thay vì cố gắng tạo vẻ từng trải, Hải Anh chọn cách thể hiện bằng sự chân thành và bản năng nghệ thuật.

Song song với album, Hải Anh ra mắt MV Phố cổ - ca khúc góp phần quan trọng vào chiến thắng của cô tại cuộc thi. MV tái hiện một Hà Nội vừa cổ kính vừa nhộn nhịp với những góc phố thân quen, những cơn mưa bất chợt và nhịp sống đặc trưng của 36 phố phường.

Dù là người con của Quảng Ninh, Hải Anh cho biết Hà Nội là nơi nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc của mình. Chính vì vậy, khi thể hiện ca khúc này, cô luôn mang trong mình cảm xúc tự hào và xúc động.

Ca sĩ Hải Anh cùng cô giáo - Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly.

Hải Anh cho biết, dự án đầu tay, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly không chỉ là người dạy thanh nhạc mà còn đảm nhiệm vai trò chỉ đạo nghệ thuật và sản xuất. "Trong phòng thu, cô nghiêm khắc, sẵn sàng yêu cầu thu lại nhiều lần để đạt chất lượng tốt nhất. Nhưng ngoài công việc, mối quan hệ giữa thầy trò lại gần gũi như mẹ và con", Hải Anh bày tỏ.

Theo Nguyễn Khánh Ly, việc phát hành album ở tuổi 17 là quyết định táo bạo nhưng cần thiết. Cô muốn ghi lại dấu mốc quan trọng sau chiến thắng của học trò, đồng thời tạo nền tảng ban đầu cho hành trình âm nhạc chuyên nghiệp.

Dù ủng hộ học trò theo đuổi nghệ thuật, nữ giảng viên vẫn nhấn mạnh việc học tập phải được đặt lên hàng đầu. Hải Anh hiện đang học lớp 11 và theo chương trình trung cấp thanh nhạc năm thứ hai. Theo định hướng của cô giáo, nữ ca sĩ trẻ sẽ tiếp tục học đại học và nâng cao trình độ chuyên môn để phát triển lâu dài.

Từ cô bé vùng biển đến giải Nhất cuộc thi hát Thủ đô

Nguyễn Thụy Hải Anh sinh năm 2009 tại Quảng Ninh. Dù gia đình không có ai theo nghệ thuật, cô sớm bộc lộ niềm đam mê ca hát. Năm 15 tuổi, Hải Anh quyết định lên Hà Nội theo học trung cấp thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây cũng là nơi cô gặp giảng viên Nguyễn Khánh Ly - người sau này đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng con đường âm nhạc.

Ban đầu được đào tạo theo hướng thính phòng nhưng khi nhận thấy tố chất phù hợp với dòng nhạc nhẹ, Nguyễn Khánh Ly đã chủ động hướng học trò rẽ sang con đường khác. Theo nữ giảng viên, Hải Anh sở hữu âm vực rộng, giọng hát dày, giàu năng lượng và có độ khàn tự nhiên phù hợp với pop ballad. Quan trọng hơn, cô có sự tự tin và quyết tâm hiếm thấy ở một ca sĩ trẻ.

Sự kết hợp giữa nền tảng thanh nhạc bài bản của môi trường hàn lâm và cách thể hiện phóng khoáng của nhạc nhẹ dần tạo nên một Hải Anh có màu sắc riêng: giọng hát sáng, thanh thoát nhưng vẫn giữ được độ dày và nội lực.

Tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, Hải Anh là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất. Khi bước vào cuộc thi ở tuổi 16, cô phải cạnh tranh với nhiều thí sinh có tuổi đời và kinh nghiệm biểu diễn dày dạn hơn. Tuy nhiên, nữ sinh nhanh chóng gây chú ý nhờ phong cách trình diễn tươi trẻ và khả năng làm chủ sân khấu tự nhiên.