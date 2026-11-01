Gần 200 vận động viên đến từ các xã, phường của tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài ở 3 môn thể thao truyền thống trong khuôn khổ Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026.

Sáng 31/10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số trong chương trình Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026.

Các đoàn vận động viên đến từ 14 xã, phường tham dự lễ khai mạc hội thi. Ảnh: Phúc Anh

Hội thi diễn ra từ ngày 30/10 - 1/11, quy tụ hơn 250 cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 14 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có gần 200 vận động viên là người dân tộc thiểu số tham gia tranh tài.

Các vận động viên thi đấu ở 3 môn thể thao truyền thống gồm đẩy gậy, kéo co và chạy cà kheo.

Trong đó, môn đẩy gậy có 20 hạng cân dành cho nam và nữ. Môn kéo co gồm các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ và phối hợp nam nữ. Riêng môn chạy cà kheo tổ chức thi đấu cá nhân nam, nữ ở các cự ly 100m, 200m và 400m.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở môn đẩy gậy.

Hai vận động viên nữ tranh tài ở môn đẩy gậy ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Phúc Anh

Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần bảo tồn và phát huy các môn thể thao truyền thống, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.

Đồng thời, đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người và tiềm năng du lịch Gia Lai đến du khách trong nước và quốc tế, khi địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026.

Các vận động viên tranh tài quyết liệt ở môn đẩy gậy nam, thu hút đông đảo người dân theo dõi, cổ vũ. Ảnh: Phúc Anh

Trước đó, tại Nhà rông làng Ia Gri, UBND xã Biển Hồ đã tổ chức lễ khai mạc chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai.

UBND xã Biển Hồ cho biết, chuỗi sự kiện nhằm quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và tiềm năng du lịch của địa phương, góp phần hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Chuỗi sự kiện diễn ra trong 3 ngày từ 30/10 - 1/11, tại làng Ia Gri, làng Ia Nueng, khu vực Biển Hồ và núi lửa Chư Đang Ya, với nhiều hoạt động như: Trình diễn cồng chiêng, âm nhạc và nhạc cụ dân tộc; giao lưu các đội văn nghệ, nghệ nhân, nhóm nhạc; phục dựng Lễ mừng nhà rông mới của người Jrai; phiên chợ giới thiệu sản phẩm OCOP…

Một hoạt động tại lễ khai mạc chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 tại Gia Lai. Ảnh: Cổng TTĐT Gia Lai

Theo UBND xã Biển Hồ, chuỗi hoạt động tại xã Biển Hồ là một trong những điểm nhấn của Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026, góp phần kết nối giá trị văn hóa truyền thống với cảnh quan thiên nhiên và phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai đến với du khách.

Bình An - A.N