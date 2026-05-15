Cụ thể, vào khoảng 18h50 ngày 14/5, nhiều học sinh của trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Làng Mô và trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Làng Mô (thuộc xã Tủa Sín Chải) có biểu hiện buồn nôn, đau bụng. Trong đó, 35 em có dấu hiệu nặng như buồn nôn, đau quặn bụng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ để cấp cứu, điều trị. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể các em học sinh trên đã lên đồi hái quả lạ ăn dẫn đến ngộ độc.

Loại quả lạ nghi gây ngộ độc cho các em học sinh. Ảnh: TT

Đến khoảng 21h cùng ngày, số học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn đã lên tới 206 em. Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Tủa Sín Chải đã chỉ đạo Trạm y tế tổ chức khám và điều trị cho các em học sinh có biểu hiện ngộ độc nghi do ăn quả lạ. Đồng thời đề nghị Bệnh viện Sìn Hồ tăng cường 2 y, bác sĩ và cơ số thuốc để phục vụ công tác khám và điều trị cho các em học sinh. Đến 24h cùng ngày, sức khỏe các em cơ bản ổn định, giảm các triệu chứng ngộ độc.

35 học sinh có biểu hiện nặng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ. Ảnh: TT

Đến cuối giờ sáng ngày 15/5, sức khỏe 35 em điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ cơ bản hồi phục, có thể xuất viện sớm.

Hiện các cơ quan liên quan tiếp tục xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.