Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đề nghị điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Theo báo cáo ban đầu, từ ngày 29/4 đến 1/5, tại xã Tân Lập ghi nhận 46 trường hợp phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì. Các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng điển hình như sốt cao, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn mửa. Hiện toàn bộ bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Trước tình hình này, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Quảng Trị chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho người bệnh, bảo đảm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Bệnh nhân nhập viện sau ăn bánh mì tại Quảng Trị. Ảnh: CTV

Song song với công tác điều trị, địa phương phải khẩn trương tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc; xác định rõ cơ sở cung cấp nguyên liệu, quá trình chế biến và phân phối. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm cần được lấy để xét nghiệm, tìm nguyên nhân chính xác. Nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm và công khai kết quả nhằm cảnh báo cộng đồng.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong bối cảnh triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề bảo đảm an toàn trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Trách nhiệm của cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng cần được nâng cao.

Công tác truyền thông được nhấn mạnh, tập trung vào các cơ sở chế biến, kinh doanh thức ăn đường phố, nhóm có nguy cơ cao. Đồng thời, địa phương phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Quảng Trị tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc, báo cáo nhanh theo quy định, chủ động cung cấp thông tin minh bạch và sớm công bố kết quả điều tra để người dân nắm bắt, phòng tránh.