Sự kiện năm nay đánh dấu cột mốc 15 năm tổ chức, mang đến một không gian văn hóa ẩm thực quy mô lớn nhằm tôn vinh những nét tinh hoa của ẩm thực yến sào.

Điểm nhấn nổi bật nhất của Lễ hội chính là Cuộc thi “Tinh hoa Ẩm thực Yến sào Khánh Hòa 2026”. Khác với những năm trước, cuộc thi lần đầu tiên mở rộng quy mô, thu hút sự tham gia tranh tài của 22 đội thi đến từ các resort và khách sạn 4 sao, 5 sao tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trong 90 phút, các đội đã khéo léo kết hợp yến sào cùng những sản vật phong phú đặc trưng của Khánh Hòa để sáng tạo nên các tác phẩm nghệ thuật ẩm thực. Các món ăn được thẩm định bởi hội đồng Ban giám khảo uy tín gồm các chuyên gia, tiến sĩ ẩm thực, nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu đến từ Thái Lan, Malaysia và Việt Nam.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao đã trao:

- 1 giải Đặc biệt 30 triệu đồng/giải cho Nhà hàng Yến sào Sanvinest Khánh Hoà

- 2 giải Nhất 20 triệu đồng/giải cho: Vịnh Xanh - Victoria Investment Group và The Libra Hotel

- 3 giải nhì (15 triệu đồng/giải)

- 5 giải ba (10 triệu đồng/giải)

- 5 giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải)

- 6 giải nỗ lực cho các đội (3 triệu đồng/giải).

Nhân dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã dành 1,1 tỷ đồng trao tặng 10 căn Nhà Đại đoàn kết và 2 căn Nhà Đồng đội cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tây Nha Trang, xã Suối Hiệp, xã Khánh Vĩnh, xã Nam Cam Ranh, xã Hòa Trí và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, mỗi căn nhà giá trị 75 triệu đồng. Đây là hoạt động tiếp nối hành trình hơn 100 căn Nhà tình nghĩa, Nhà Đại đoàn kết đã được công ty trao tặng trước đó. Đồng thời, tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng dành cho các sinh viên có thành tích học tập tốt, vượt khó của trường Đại học Nha Trang.

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty Yến sào Khánh Hòa cũng tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật và Mô hình hang đảo yến, khai thác yến. Với chủ đề “Tinh hoa ngành nghề yến sào”, triển lãm trưng bày 90 tác phẩm ảnh giới thiệu sinh động về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa, nghề khai thác và bảo tồn nguồn tài nguyên yến sào qua nhiều thế hệ.

Bích Trâm