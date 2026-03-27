Nhiều người dân, du khách TPHCM đổ về Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon được tổ chức tại Khu du lịch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây), tối 26/3.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon năm nay có hơn 500 món đặc sản 3 miền từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 - 5 sao trên cả nước.

Tiên Tiên, một du học sinh Lào tại Việt Nam cho biết, đã 3 năm tham gia sự kiện và nhận thấy năm nay không khí sôi động hơn, đặc biệt là sự đa dạng, phong phú của các gian hàng ẩm thực.

Với chủ đề “Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam”, không gian lễ hội được chia thành 10 cụm trải nghiệm, tương ứng 10 hành trình hương vị. Thực khách lần lượt khám phá ẩm thực Tây Bắc, miền Trung, miền Nam, đến đặc sản biển đảo, món cung đình, các món từ hạt gạo, trà Việt và xu hướng ẩm thực xanh, chay.

Hà Thị Thu Huyền (phường Cát Lái) háo hức thử các món đặc sản vùng miền, đặc biệt là ẩm thực miền Trung và hải sản, sau khi tham quan các gian hàng.

Không gian lễ hội đan xen các hoạt động văn hóa – nghệ thuật như múa Chăm, hát bài chòi, đờn ca tài tử, cồng chiêng Tây Nguyên…, cùng trò chơi dân gian và trải nghiệm làng nghề, góp phần tăng tính tương tác cho người tham dự.

David Miller, du khách đến từ Australia cho biết, anh rất ấn tượng khi lần đầu xem biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên. Anh hào hứng chụp ảnh lưu niệm.

Nhóm du khách thích thú khi được nghệ nhân hướng dẫn hát quan họ, thử đối đáp và giao lưu ngay tại không gian lễ hội.

Lễ hội diễn ra trong 4 ngày từ 26 - 29/3, mở cửa từ 16h-22h.