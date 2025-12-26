Trong 2 ngày 26-27/12, tại không gian Bảo tàng Nam Định (phường Nam Định) diễn ra Lễ hội Bún, Phở với chủ đề “Ẩm thực bún, sợi - Tôn vinh hạt gạo”. Đây là một trong 3 sự kiện chính thuộc liên hoan Ẩm thực - Du lịch Ninh Bình năm 2025.

Sự kiện quy tụ khoảng 80 gian hàng, giới thiệu tinh hoa các món ăn làm từ sợi như phở, bún, mì, miến, hủ tiếu… của nhiều vùng miền.

Theo ghi nhận của PV, trong ngày đầu diễn ra lễ hội, đông nghịt người dân và du khách đến tham dự, không khí vô cùng náo nhiệt.

Ban tổ chức dành hàng trăm suất ăn miễn phí cho người dân, du khách khi đến tham gia lễ hội

Nhiều người đến từ rất sớm, háo hức thưởng thức các món ăn đặc sắc.

Chị Vũ Thị Thủy, bán hàng tại gian hàng phở Lạc Hồng cho biết, chị tham gia lễ hội với mong muốn góp phần lan tỏa giá trị của món phở. Dự kiến trong 2 ngày diễn ra lễ hội, gian hàng của chị sẽ phục vụ khoảng 3.000 bát phở bò.

Ngoài bún, phở, gian hàng bán bánh xèo cũng thu hút nhiều người dân, du khách tới thưởng thức

Khu vực bố trí bàn ghế phục vụ thực khách luôn chật kín. Nhiều người phải loay hoay tìm chỗ ngồi để thưởng thức các món ăn nóng hổi.

Chị Vũ Bích Ngọc (phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: “Tôi đi nhóm 5 người, mỗi người mua 1 món ăn để đa dạng trải nghiệm ẩm thực. Dù phải xếp hàng đợi, nhưng được thưởng thức món ngon đặc trưng của các vùng miền trong không gian lễ hội, chúng tôi cảm thấy rất vui”.

Các đại biểu tham quan các gian hàng và nghe nghệ nhân ẩm thực giới thiệu về các món ăn

Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Tâm, cho biết, lễ hội là dịp quảng bá tinh hoa ẩm thực từ hạt gạo, tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống; đồng thời tạo không gian giao lưu, trình diễn và giới thiệu các món bún, phở, bánh dân gian cùng ẩm thực đặc trưng của nhiều vùng, miền.

Qua đó, sự kiện góp phần kết nối hình ảnh du lịch - văn hóa Thành Nam xưa trong không gian Ninh Bình mở rộng với các địa phương trên cả nước, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch và nâng cao trải nghiệm cho du khách khi đến với Ninh Bình.