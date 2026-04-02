Ngày 2/4, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức “Lễ xuất khẩu chuối và thúc đẩy xuất khẩu nông sản năm 2026” nhằm quảng bá sản phẩm chủ lực và mở rộng kết nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp xuất khẩu.

Tại buổi lễ, 7 doanh nghiệp đã tham gia xuất khẩu 11 container, với tổng sản lượng 220 tấn chuối già Nam Mỹ. Chuối được xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia, trong đó Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chính.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết, đây là lần thứ hai địa phương tổ chức Lễ xuất khẩu chuối, thể hiện quyết tâm thúc đẩy tiêu thụ nông sản và mở rộng thị trường quốc tế.

Những xe container chở chuối xuất khẩu. Ảnh: Hoàng Anh

Theo bà Hoàng, Đồng Nai có vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, sở hữu hệ thống giao thông đa dạng, kết nối thuận lợi, tạo lợi thế lớn cho phát triển kinh tế, trong đó có nông nghiệp.

Hiện Đồng Nai có gần 21.000ha chuối, sản lượng hơn 900.000 tấn mỗi năm, năng suất bình quân khoảng 40-55 tấn/ha. Trong đó, khoảng 80% sản lượng mặt hàng này là phục vụ xuất khẩu, tập trung tại các vùng trọng điểm như Bàu Hàm, Gia Kiệm, Thanh Sơn, Phú Vinh.

Để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng khắt khe, địa phương đã xây dựng hệ thống mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói tương đối bài bản. Toàn tỉnh có 194 mã số vùng trồng với quy mô khoảng 14.000ha và 52 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, châu Âu, Úc.

Riêng mặt hàng chuối, Đồng Nai đã cấp 54 mã số vùng trồng với diện tích hơn 7.250ha và có 37 cơ sở đóng gói đạt chuẩn.

Các công nhân xử lý chuối xuất khẩu. Ảnh: Hoàng Anh

Bên cạnh vai trò là trung tâm công nghiệp năng động, Đồng Nai còn có tiềm năng lớn về nông nghiệp với quỹ đất rộng, điều kiện tự nhiên thuận lợi và nhiều sản phẩm chủ lực có quy mô thuộc top đầu cả nước.

Tuy nhiên, tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như sản xuất còn nhỏ lẻ, công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch chưa tương xứng, thị trường tiêu thụ chưa ổn định.

Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khu vực phía Nam, cho biết, Đồng Nai là một trong những trung tâm sản xuất nông sản lớn của vùng Đông Nam Bộ. Riêng với ngành hàng chuối, địa phương này còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển, đồng thời nhiều năm qua luôn duy trì tỷ trọng cao trong kim ngạch xuất khẩu.

Theo ông Bình, Đồng Nai sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi cho canh tác chuối, năng suất cao và có thể sản xuất quanh năm. Nếu tổ chức lại sản xuất theo hướng bài bản, kiểm soát tốt dịch bệnh, Đồng Nai cùng với các địa phương khác hoàn toàn có thể đưa giá trị xuất khẩu chuối của Việt Nam tiến tới mốc 1 tỷ USD.