Bên lề Tọa đàm Hướng đến HawaExpo 2026, tổ chức ngày 21/1, ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (Hawa), cho biết, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam năm 2025 đã đạt trên 17,2 tỷ USD, tăng gần 5,7% so với năm 2024.

Tuy không đạt mục tiêu đề ra là 18 tỷ USD, nhưng kết quả này vẫn cho thấy nỗ lực lớn của ngành, đặc biệt trong bối cảnh năm 2025 đầy biến động bởi các chính sách thuế quan của Mỹ.

Đáng chú ý, theo ông Mẫn, bất chấp các biện pháp áp thuế, Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về nhập khẩu các sản phẩm gỗ của Việt Nam trong năm qua.

“Thị trường Mỹ chiếm tới 54,65% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành, giá trị xuất khẩu đạt gần 9,5 tỷ USD”, ông Mẫn thông tin thêm. Sau Mỹ, các thị trường nhập khẩu lượng lớn gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc...

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Lam Sơn, Phó Chủ tịch Công ty Thiên Minh Furniture, khẳng định, thương hiệu đồ gỗ nội thất Việt Nam đang thực sự lên ngôi tại thị trường Mỹ. Chính ông đã trực tiếp đi khảo sát, lắng nghe phản hồi từ người tiêu dùng bản địa.

"Đi tới các kho hàng của sàn thương mại điện tử như Amazon, Wayfair, tôi thấy sản phẩm 'Made in Vietnam' rất nhiều. Trong khi đó, các kho logistics tại Mỹ cũng có chính sách ưu tiên và mong muốn doanh nghiệp Việt đưa hàng qua", ông nói.

Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu của ngành gỗ trong năm 2025. Nguồn: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Viforest

Thống kê từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm 5 quốc gia hàng đầu thế giới. Riêng nhóm sản phẩm chế biến sâu (furniture - đồ gỗ nội/ngoại thất), với 11,7 tỷ kim ngạch xuất khẩu, Việt Nam đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Dẫu vậy, trong năm 2026, cơ quan quản lý Nhà nước nhận định ngành gỗ có thể phải đối mặt với "gọng kìm" từ nhiều phía.

Thứ nhất là rào cản thương mại. Các vụ điều tra phòng vệ thương mại và chống bán phá giá từ Mỹ gia tăng (gỗ dán đang bị điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp, nguy cơ cao ghế bọc đệm và một số nhóm sản phẩm khác bị khởi xướng điều tra).

Thứ hai là chi phí logistics. Giá cước vận tải biển biến động do các bất ổn địa chính trị toàn cầu (xung đột tại các vùng biển quan trọng).

Thứ ba là nguyên liệu. Áp lực tự chủ nguồn gỗ rừng trồng có chứng chỉ để đáp ứng các quy định mới của thị trường nhập khẩu.

Về dự báo cho năm 2026, đại diện Hawa kỳ vọng xuất khẩu của ngành sẽ đạt từ 18-19 tỷ USD.

Để đạt được mục tiêu này, ông Phùng Quốc Mẫn cho rằng ngành cần khai thác có chiều sâu các thị trường đã được khai mở thời gian qua như Trung Đông, Ấn Độ. Mặt khác, doanh nghiệp trong ngành cần đầu tư vào công nghệ để sản phẩm có giá thành cạnh tranh với các quốc gia khác.

Hội chợ thương mại của ngành gỗ - HawaExpo 2026 diễn ra từ ngày 4-7/3. Theo ban tổ chức, đến nay, hơn 2.500 khách mua hàng quốc tế đến từ 83 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đăng ký tham dự sự kiện. Riêng khách mua hàng từ Mỹ và Canada chiếm hơn 50% số lượng các đoàn khách.