Hôm nay (13/3), Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn ở TP Đà Lạt.

Liên quan đến đường dây này, Công an tỉnh bắt giữ 23 người để điều tra hành vi rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng.

Phan Thị Bé trong đường dây "rửa tiền" 2.000 tỷ đồng bị triệt phá ở Đà Lạt. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng phát hiện nhóm người ở phường 7, TP Đà Lạt có biểu hiện nghi vấn. Những người này đến từ các địa phương khác nhau, ít tiếp xúc với xung quanh. Hoạt động của nhóm này diễn ra trên mạng với các giao dịch và liên lạc được ngụy trang bằng hệ thống bảo mật cao, có liên quan đến các đối tượng ở Campuchia, Công an tỉnh thông tin.

Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc điều tra.

Sau thời gian theo dõi, ngày 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự chia ra nhiều hướng, ập vào căn hộ trên đường Tự Tạo, phường 11, TP Đà Lạt.

Khi thấy bóng dáng cảnh sát, nhiều người ở bên trong đang sử dụng máy tính hốt hoảng, nháo nhào tháo chạy. Tuy nhiên, mọi hướng đã bị công an khóa chặt. Một số người tìm cách phi tang các dấu vết nhưng bất thành.

Tại đây, lực lượng chức năng xác định 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại cùng hàng chục thẻ ngân hàng, sim điện thoại các loại… là tang vật vụ án bị thu giữ.

Ngoài ra, cán bộ công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan các dòng tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng.

Lê Văn Điệp giữ vai trò then chốt trong đường dây phạm pháp. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

23 người bị bắt giữ khai nhận, chúng là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Nhóm này đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng, buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động trên được "rửa" qua nhiều lớp giao dịch nhằm hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Theo Công an tỉnh, trong số 23 nghi can, đối tượng Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) đóng vai trò then chốt.

Làm việc với cảnh sát, Bé khai, cuối năm 2024, cô ta đã thiết lập “trạm trung chuyển” cho đường dây tội phạm trên. Địa điểm hoạt động chủ yếu ở TP Đà Lạt, bởi nơi này đông khách du lịch, ít sự chú ý của cơ quan chức năng. Các giao dịch đều thực hiện qua mạng.

Tang vật do nhóm nghi can thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Bé sau đó trong vai là khách du lịch cùng Điệp tuyển các đối tượng ở nhiều tỉnh thành tới Đà Lạt, sau đó thuê căn hộ lưu trú để thực hiện hành vi phạm pháp cho tới khi bị phát hiện.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra vụ án.