Ngày 24/11/2026 là Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, người lao động được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương. Ngày này gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi.

Từ năm 2026, lịch nghỉ lễ của người Việt có thêm ngày 24/11 - Ngày Văn hóa Việt Nam.

Từ nghị quyết của Bộ Chính trị đến ngày nghỉ lễ thứ 12

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương chọn ngày 24/11 tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam. Hơn 3 tháng sau, sáng 24/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết gồm 13 điều, có hiệu lực từ 1/7. Văn bản quy định ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương. Trước đó, người lao động có 11 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Âm lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 và 2 ngày Quốc khánh. Nay con số này tăng lên 12 ngày.

Nghị quyết xác định Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Văn bản cũng cho phép miễn hoặc giảm phí tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào ngày 24/11.

Đa dạng các hoạt động tại TPHCM chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Huế

Để cụ thể hóa quy định này, ngày 10/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 167/2026/TT-BTC, quy định miễn phí tham quan tại 10 địa điểm vào ngày 24/11 hằng năm. Danh mục 9 bảo tàng, di tích gồm Dinh Độc Lập, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Hải dương học và Bảo tàng Yersin và 4 vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo, Yok Đôn.

Khu vực đường Nguyễn Huệ trở thành không gian nghệ thuật chính của Ngày Văn hóa Việt Nam tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngày hội của toàn dân

Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam giai đoạn 2026-2030 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1111/QĐ-TTg ngày 19/6. Kế hoạch đặt mục tiêu đưa ngày 24/11 thành ngày hội của toàn dân và từng bước thành thương hiệu văn hóa quốc gia. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu chuyển cách tổ chức từ lễ kỷ niệm, hội nghị trong hội trường ra quảng trường, phố đi bộ, di tích, bảo tàng và công viên. Tại đó, người dân có thể trực tiếp tham gia và trải nghiệm.

Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 30/9 nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 với Ngày Văn hóa Việt Nam thành chuỗi hoạt động kéo dài cả tuần. Trong tuần này còn có Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11. Ngày Di sản văn hóa được xác lập từ năm 2005 nhưng không phải ngày nghỉ.

Tháp Tam Thắng (Vũng Tàu) - 1 trong 3 điểm cầu bắn pháo hoa nghệ thuật mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến đầu tháng 11 cả nước đã chuẩn bị 406 chương trình, hoạt động hưởng ứng. Tại Hà Nội, chuỗi hoạt động diễn ra ở khu vực hồ Hoàn Kiếm từ 21-24/11. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, có kết hợp bắn pháo hoa và được truyền hình trực tiếp.

Huế tổ chức chuỗi hoạt động từ 22-24/11, giới thiệu nghệ thuật bài chòi, áo dài, nghề thủ công và ẩm thực truyền thống. Đà Nẵng dự kiến trình diễn ánh sáng 3D mapping trên sông Hàn tối 23/11. Vĩnh Long tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với lễ hội Ok Om Bok và đua ghe Ngo của đồng bào Khmer.

Tại TPHCM, các hoạt động trải rộng trên 168 phường, xã, đặc khu. Chương trình khai mạc tối 22/11 có màn trình chiếu 3D mapping trên mặt tiền trụ sở UBND TPHCM. Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế diễn ra từ 19-24/11 tại Công viên Lê Văn Tám, Đường sách Nguyễn Văn Bình và đường Đồng Khởi. Đêm bế mạc tối 24/11 dự kiến có cầu truyền hình trực tiếp nối khu trung tâm thành phố với phường Bình Dương và phường Vũng Tàu.

Minh Phi

Sau khi nhận bằng tiến sĩ, Trần Ly Ly làm Tổng biên đạo “Muôn sắc Việt Nam” NSND Trần Ly Ly vinh dự và gặp không ít thách thức khi làm tổng biên đạo chương trình quy tụ 3.000 nghệ sĩ tại sân Mỹ Đình vào tối 24/11 - Ngày Văn hoá Việt Nam.