Ngày 13/9, Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Vân Sơn bắt giữ Giàng A Si (SN 1980, trú xã Chiềng Mai) sau 24 giờ gây án.

Trước đó, ngày 11/9, Công an phường Vân Sơn nhận tin báo người dân phát hiện anh Tráng A D., 51 tuổi, trú xã Chiềng Sơn, bất tỉnh tại một nhà trọ, vùng đầu có vết thương nghi do bị chém.

Cơ quan chức năng làm việc với Giàng A Si. Ảnh: CACC

Anh D. được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng đã tử vong.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trong khi nghi phạm đã bỏ trốn và không có nhân chứng, lực lượng chức năng nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để truy tìm hung thủ.

Sau 24 giờ truy xét, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Vân Sơn bắt giữ Si khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ cách hiện trường khoảng 7km.

Tại cơ quan điều tra, Si khai nhận hành vi. Theo lời khai, Si và anh D. cùng đi làm thuê, thường xuyên uống rượu với nhau. Chiều 10/9, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Si dùng dao chém vào đầu anh D., sau đó bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án.