Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa phối hợp Công an tỉnh Lào Cai và Công an xã Minh Lương bắt giữ Bùi Văn Nhượng (SN 1985, trú xã Ngọc Trạo, tỉnh Thanh Hóa), đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người”.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Bùi Văn Nhượng. Ảnh: CACC

Năm 2019, sau khi gây án tại Campuchia, Nhượng trốn về Việt Nam. Để tránh bị bắt, đối tượng liên tục thay đổi nơi ở, tìm đến các khu vực rừng núi xa xôi, hẻo lánh ở miền Bắc để ẩn náu.

Trong thời gian lẩn trốn, Nhượng tham gia khai thác vàng trái phép tại những khu vực cách xa khu dân cư, ít người qua lại. Do nghiện ma túy, đối tượng chủ yếu sinh hoạt cùng nhóm người khai thác vàng và hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.

Sau khi xác định nơi Nhượng lẩn trốn, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an tỉnh Lào Cai và Công an xã Minh Lương triển khai phương án truy bắt.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý Nhượng theo quy định pháp luật.