Ngắm Hà Nội lúc bình minh Du khách có thể bắt đầu hành trình một ngày du lịch Hà Nội bằng việc chiêm ngưỡng lễ thượng cờ ở Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mùa hè (từ 1/4 đến 31/10), lễ thượng cờ diễn ra vào lúc 6h; mùa đông (từ 1/11 đến 31/3 năm sau) diễn ra vào 6h30. Sau đó, du khách di chuyển tới đường Thanh Niên để ngắm Hồ Tây, hồ Trúc Bạch buổi sớm, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ. Tới 8h sáng, du khách có thể vào khu vực ven hồ Hoàn Kiếm để ăn sáng, uống cà phê. Món ăn sáng nổi tiếng và phổ biến nhất ở đây là phở. Du khách có thể tìm thấy nhiều quán phở lâu năm, đông khách quanh phố cổ như phở Thìn Bờ Hồ, phở Tư Lùn Ấu Triệu, phở Khôi Hói, phở gia truyền Bát Đàn... Sau đó, du khách thưởng thức cà phê trứng trứ danh ở cà phê Đinh ven hồ Hoàn Kiếm hoặc cà phê Giảng trên đường Nguyễn Hữu Huân. Những năm gần đây, cà phê trứng là món đồ uống thường xuyên được truyền thông quốc tế giới thiệu và ca ngợi. Đầu năm 2025, Taste Atlas đã bình chọn cà phê trứng là một trong 63 đồ uống từ cà phê ngon nhất thế giới. Hồ Hoàn Kiếm có diện tích khoảng 12ha, chu vi đường quanh hồ khoảng 1,7km. Ảnh: Hoàng Hà

Dạo quanh phố cổ Sau bữa sáng, du khách dạo quanh khu phố cổ để ngắm nhìn các công trình kiến trúc, văn hóa như Nhà thờ Lớn, Bưu điện Hà Nội, Nhà hát Lớn Hà Nội, chợ Đồng Xuân, cầu Long Biên… Du khách cũng có thể lựa chọn tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng. Du khách ghé thăm Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: Linh Trang Buổi trưa, du khách có thể thưởng thức các đặc sản Hà Nội như bún chả, chả cá, bún riêu và nghỉ chân tại nhà hàng hoặc các quán cà phê. Cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 10 phút đi bộ, du khách có thể tìm đến bún chả ngõ 74 Hàng Quạt. Chả được làm từ thịt nửa nạc nửa mỡ nên mềm, không khô, ít ngấy. Thịt được nướng vàng ươm hai mặt, hơi sém để dậy mùi thơm. Nước chấm đậm đà được pha từ mắm, giấm, đường, nước lọc, tỏi và ớt tươi băm nhỏ. Bún chả ngõ 74 Hàng Quạt hấp dẫn thực khách. Ảnh: Linh Trang Buổi chiều, du khách có thể tham quan một số di tích, công trình tiêu biểu của Thủ đô như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, phủ Tây Hồ; đến 17 giờ, ghé thăm chùa Trấn Quốc và ngắm hoàng hôn Hồ Tây. Với tuổi đời lên đến 1.500 năm, Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Việt Nam, từng vinh dự lọt vào top 10 ngôi chùa đẹp nhất thế giới. Khi ánh chiều buông, từng vạt nắng chiếu lên mặt hồ lấp lánh tạo nên khung cảnh hết sức thơ mộng. Ảnh: Hoàng Hà