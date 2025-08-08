Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ thuộc địa phận xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh (xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cũ) là 1 trong những điểm đến hấp dẫn tại địa phương với đủ loại hình dịch vụ như cắm trại, chèo thuyền, câu cá…

Nhờ vị trí địa lý thuận tiện, cách trung tâm phường Bắc Giang (TP Bắc Giang cũ) khoảng 30km và cách Hà Nội 80km, tương ứng 1,5 giờ di chuyển bằng ô tô, nên địa điểm này thu hút đông đảo du khách thập phương tới trải nghiệm dịp cuối tuần.

Khu du lịch Suối Mỡ được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1988. Ảnh: Chiêu Surin

Phạm Hoài Thu (21 tuổi), sinh ra và lớn lên ở Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ), từng đến khu du lịch Suối Mỡ nhiều lần nhận xét, địa điểm này sở hữu cảnh quan đẹp, hoang sơ và mát mẻ vì nhiều cây xanh, có cả thác nước, bãi cỏ rộng mênh mông.

“Mỗi chuyến đi đến Suối Mỡ đều là trải nghiệm tuyệt vời và thú vị. Khu du lịch vô cùng rộng, không gian đền chùa nằm ẩn trong núi xen giữa những dòng suối róc rách từ thác Suối Mỡ và thác Thùm Thùm đổ xuống.

Vào các dịp lễ, Tết, nơi này có đông khách tới tham quan, dã ngoại”, Thu chia sẻ.

Ảnh: Chiêu Surin

Cô gái trẻ cho hay, khu du lịch Suối Mỡ rất rộng, gồm các điểm đến chính là đền Hạ, đền Trung, đền Trần Triều và đền Thượng. Các đền nằm rải rác dọc đường đi, từ chân núi đến đỉnh núi với điểm cuối là thác Thùm Thùm.

Ngoài ra trong quần thể khu du lịch còn nhiều đền khác như đền Cậu Bé Lệch, đền Cô Bé, đền Cô Chín Thượng Ngàn... Vì vậy, đến Suối Mỡ, ngoài hoạt động tín ngưỡng, du khách có thể tìm hiểu văn hóa lịch sử còn lưu giữ tại các ngôi đền.

Thác Thùm Thùm là địa điểm giải nhiệt lý tưởng, hấp dẫn du khách ghé thăm. Ảnh: Chiêu Surin

Mùa hè là thời điểm Suối Mỡ hấp dẫn du khách nhất, với nhiều hoạt động giải nhiệt như tắm thác, bơi lội, chèo thuyền…

Lúc này, thời tiết vẫn mát mẻ, nước từ các dòng thác, suối đổ về ngập tràn, mát lạnh, thuận tiện cho du khách vui chơi.

Có chuyến đi tới Suối Mỡ gần đây, Đinh Kiều Trang (24 tuổi, ở Bắc Ninh) tiết lộ 1 địa điểm nằm trong khu du lịch được nhiều du khách yêu thích và tìm đến check-in là đồng cỏ ở lòng hồ Suối Mỡ, cách đền Cô Bé Nùng không xa.

Cứ vào hè, khi hồ Suối Mỡ cạn nước, những bãi cỏ rộng và nhiều tảng đá nhấp nhô lại hiện ra, trở thành địa điểm check-in hút khách. Ảnh: Dinh Kieu Trang

Bãi cỏ này chỉ xuất hiện vào mùa hè, khi nước rút. Vào thời điểm còn lại, nước trong hồ dâng cao. “Du khách có thể di chuyển tới bãi cỏ từ phía đền Cô Bé Nùng hoặc đi qua đền Trần”, Trang kể.

Theo chia sẻ của Kiều Trang, du khách còn có thể cắm trại, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở khu vực bãi cỏ xanh mướt này.

“Lúc hoàng hôn, bãi cỏ hiện lên càng đẹp mắt và lãng mạn. Đây là thời điểm lý tưởng để du khách chụp hình, ghi lại những bức ảnh đầy ấn tượng”, Kiều Trang nói.

Khung cảnh xanh mướt, yên bình ở bãi cỏ lòng hồ Suối Mỡ. Ảnh: Dinh Kieu Trang

10X cũng cho hay, đường đến khu du lịch Suối Mỡ hiện nay được đầu tư xây dựng và phát triển nên rộng, thoáng, thuận lợi cho du khách di chuyển đến các điểm tham quan.

Khu du lịch mở cửa quanh năm, giá vé vào cửa là 30.000 đồng/người.

Tới đây, du khách lưu ý mặc trang phục kín đáo phù hợp (nếu ghé các đền, chùa), còn tới trải nghiệm suối, thác, bãi cỏ thì có thể lựa chọn quần áo thoải mái, không quá cầu kỳ.

Ngoài ra, du khách khi tham quan, trải nghiệm tại khu du lịch không được vứt rác bừa bãi, phải tuân thủ các quy định và giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan chung.

Cách Suối Mỡ khoảng 30km là khu du lịch Tây Yên Tử, du khách có thể kết hợp khám phá điểm đến này.

Có dịp đến đây, bạn cũng đừng quên thưởng thức các món ăn ngon, đặc sản hấp dẫn của địa phương như bánh đa kế, xôi trứng kiến, gà đồi Yên Thế, bánh đúc Đồng Quan, hoa quả theo mùa (dứa, vải, na)…