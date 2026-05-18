Đại lễ Phật đản sẽ diễn ra tại Lâm Đồng từ ngày 23 đến 25/5 kèm chuỗi hoạt động mở rộng đến hết ngày 1/6.

Đại lễ do Ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức - một trong những sự kiện văn hoá - tâm linh có quy mô lớn nhất tại khu vực Tây Nguyên trong năm 2026.

Chương trình Đại lễ được thiết kế thành "Hành trình trải nghiệm" với 15 hoạt động chính, kết hợp các nghi lễ tâm linh trang nghiêm với các trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội dành cho đại chúng, dự kiến thu hút hàng chục nghìn tăng ni, Phật tử, du khách và người dân tham gia.

Đại lễ Vesak 2026 sẽ trải rộng trên năm không gian biểu tượng, kết hợp giữa thiên nhiên cao nguyên và các địa danh quen thuộc với người dân, du khách. Cách bố trí này giúp người tham dự dễ dàng di chuyển giữa các hoạt động và tận dụng khí hậu mát mẻ đặc trưng của Đà Lạt cuối tháng 5 cho các chương trình ngoài trời.

Ngày 24/5, Đại lễ Phật đản chính sẽ diễn ra với chương trình thiền buổi sáng giữa rừng thông cao nguyên; các lễ rước Phật Đản Sanh, nghi thức Mộc Dục truyền thống.

Tại rừng thông Đà Lạt, ban tổ chức trưng bày 30 tác phẩm canvas “Con đường giác ngộ” tái hiện hành trình Đức Phật từ đản sinh đến giác ngộ.

Một trong những điểm nhấn văn hoá của Vesak 2026 là chương trình trưng bày thư pháp Phật giáo với chủ đề “Kinh Phật – lời Tổ”, do Ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trương tổ chức. Trưng bày được bố trí trong không gian khép kín rộng tới 200m², giới thiệu hơn 100 tác phẩm thư pháp Quốc ngữ thể hiện nội dung kinh Phật và lời dạy của chư Tổ. Chương trình giới thiệu các tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Hoà thượng Giới Đức cùng hơn 30 tên tuổi lớn trong làng thư pháp Quốc ngữ hiện nay.

Một chi tiết được nhiều người quan tâm là nghi thức “viết điều buông bỏ” bên Hồ Xuân Hương. Người tham dự sẽ viết lên một tờ giấy đặc biệt làm từ vật liệu sinh học những điều muốn cởi bỏ – một nỗi lo, một tổn thương cũ, hay đơn giản là mong muốn nhẹ nhõm – rồi thả xuống mặt hồ. Tờ giấy tan hoàn toàn trong nước, không gây ô nhiễm. Dự kiến tổng cộng 2.570 tờ giấy sẽ được phát trong ba ngày – con số tương ứng với Phật lịch 2570 của năm 2026.

Cách triển khai này được đánh giá là cách tiếp cận mới mẻ, vừa giữ giá trị truyền thống của lễ buông bỏ, vừa lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Ba đêm điểm nhấn thị giác của Vesak 2026 gồm “lễ thắp sáng 7 đóa sen” với bảy đóa sen khổng lồ cao 2–2,5m (tối 23/5), “chương trình âm nhạc chào mừng Đại lễ Phật Đản 2026” (tối 24/5); hai đợt diễu hành xe hoa với khoảng 50 chiếc xe (tối 30 và 31/5).

Một trong những điểm nhấn của Vesak 2026 là mảng hoạt động an sinh xã hội với các hoạt động như trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bàn giao nhà tình thương cho các gia đình kém may mắn", "phiên chợ 0 đồng - chia sẻ yêu thương...