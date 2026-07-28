Qua từng việc làm vì cộng đồng, từng bước họ đã trờ thành “điểm tựa” của bản làng, là những “cột mốc sống”, góp phần giữ vững bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Ông Pờ Lò Hừ - Người có uy tín bản Pha Bu, xã Pa Ủ trò truyện với bà con dân bản

Những “thủ lĩnh” của bản làng

Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới có đồng bào DTTS sinh sống. Ở 11 xã biên giới của tỉnh, 269 Người có uy tín đang ngày ngày đảm nhận một vai trò đặc biệt: Làm cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với từng bản làng, từng hộ dân.

Dấu ấn từ những việc làm của họ hiện hữu trong từng bước chuyển mình nơi vùng cao. Đó là những con đường bê tông nối dài đến các bản xa, những công trình dân sinh được hoàn thiện, những mô hình phát triển kinh tế được nhân rộng và cả sự thay đổi trong nhận thức, cách nghĩ, cách làm của đồng bào.

Tiêu biểu như ông Ma A Sèo, dân tộc Mông, Trưởng thôn Khóa San, xã Dào San.

Sinh ra, lớn lên và gắn bó trọn đời với vùng đất biên cương, trải qua 45 mùa lúa trên nương, ông Ma A Sèo thuộc từng con đường, nhớ từng nếp nhà, hiểu rõ hoàn cảnh của từng hộ dân trong bản. Với ông, làm trưởng bản không chỉ là một nhiệm vụ được giao, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, với quê hương.

Trưởng bản, Người có uy tín ở các xã biên giới Lai Châu giao lưu tại Chương trình "Điểm tựa bản làng" năm 2026 do UBND tỉnh Lai Châu tổ chức

Bằng sự gương mẫu, tận tâm và uy tín của mình, ông cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

“Tôi chỉ mong bà con đoàn kết, chăm chỉ làm ăn, chấp hành pháp luật, cùng nhau giữ gìn biên giới bình yên để con cháu sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn”, ông Ma A Sèo chia sẻ.

Tại xã Sì Lở Lầu, nhiều năm qua ông Vàng A Chỉnh, dân tộc Mông, Trưởng bản kiêm Người có uy tín bản Ngài Thầu luôn được đồng bào tin yêu, kính trọng.

Gắn bó với bản làng, ông Chỉnh luôn xác định, vai trò của mình không chỉ là vận động người dân phát triển kinh tế, mà còn phải giữ gìn sự đoàn kết, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng bản làng ngày càng bình yên, no ấm.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, ông cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và chi bộ bản kiên trì tuyên truyền, giải thích, vận động để bà con hiểu rõ ý nghĩa của ngày hội toàn dân, tích cực tham gia thực hiện quyền làm chủ của mình.

“Là trưởng bản, Người có uy tín, mình phải gần dân, hiểu dân, nói để bà con nghe và làm theo. Tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân giữ tiếng nói, mặc trang phục truyền thống trong những dịp lễ, tết; vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ những hủ tục”, ông Vàng A Chỉnh chia sẻ.

Các trưởng bản, Người có uy tín tiêu biểu của các xã biên giới Lai Châu tại chương trình "Điểm tựa bản làng"

Không chỉ tuyên truyền, vận động, ông Vàng A Chỉnh còn là “người hòa giải” của bản. Hàng chục vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong cộng đồng được ông kiên trì phân tích, tháo gỡ, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, củng cố sự đoàn kết giữa các gia đình, dòng họ.

Ông cũng luôn còn tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải chia sẻ, ông Vàng A Chỉnh là hạt nhân đoàn kết của bản, luôn đi đầu trong các phong trào, là cầu nối quan trọng giữa lực lượng biên phòng với nhân dân địa phương.

“Cột mốc sống” nơi biên giới

Không mang quân hàm xanh, nhưng những trưởng bản, Người có uy tín ở vùng biên Lai Châu vẫn là “cánh tay nối dài” của Bộ đội Biên phòng, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh biên giới. Ông Ma A Sèo, ông Vàng A Chỉnh là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào này.

Trên tuyến biên giới dài hơn 265km với 86 cột mốc, Lai Châu đã xây dựng hơn 200 tổ tự quản an ninh trật tự với trên 1.200 thành viên, thu hút đông đảo người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu, cho biết, già làng, trưởng bản, Người có uy tín chính là lực lượng trực tiếp, đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

Với vai trò dẫn dắt của đội ngũ Người có uy tín, sự nỗ lực của nhân dân, diện mạo nhiều bản làng vùng cao Lai Châu ngày càng khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm bình quân 3,9% mỗi năm; thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 28,9 triệu đồng/người/năm, tăng gần 11,7 triệu đồng so với năm 2020.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng - Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu, tặng quà cho trưởng bản, Người có uy tín

Theo ông Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu, tại các xã biên giới, Người có uy tín, trưởng bản là lực lượng đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần với nhân dân nhất. Những kết quả trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và bảo vệ chủ quyền biên giới đều có dấu ấn quan trọng của đội ngũ này.

“Họ thực sự là điểm tựa vững chắc của đồng bào nơi biên giới”, ông Nguyễn Ngọc Vinh nhấn mạnh.