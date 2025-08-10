Xã Quảng Trực có đường biên giới hơn 40km tiếp giáp với nước bạn Campuchia, xã có diện tích gần 560km2 với 12.000 nhân khẩu, trong đó người dân tộc Mnông chiếm đa số.

Trong suốt chặng đường phát triển của địa phương, người có uy tín được bà con bầu lên luôn đóng vai trò đặc biệt trong đời sống nhân dân. Họ là những ngọn cờ đầu góp phần giữ gìn sự bình yên cho vùng biên giới Quảng Trực.

Bà Hà Thị Hạnh tặng quà cho người có uy tín Điểu Toi (xã Quảng Trực). Ảnh: Hải Dương

Ông Điểu Toi, người có uy tín của bon Bu Prăng 1 cho biết, với vai trò là người uy tín, bản thân ông thường xuyên đi xuống bon làng nắm bắt, tìm hiểu đời sống nhân dân, nếu có việc gì cấp bách, vượt quá khả năng giải quyết sẽ báo lên chính quyền địa phương.

Đặc biệt, ông Điểu Toi thường xuyên giáo dục, tuyên truyền để mọi người không vi phạm pháp luật, giảng hòa các mâu thuẫn trong đời sống. Ông cũng tuyên truyền cho bà con phải tuyệt đối tin vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn nâng cao cảnh giác với các thế lực thù địch bên ngoài nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...

Nói về đời sống hiện tại của bà con, ông Điểu Toi cho biết, những năm gần đây, đời sống người dân trong bon đang dần "thay da đổi thịt" vì có nhiều chính sách an sinh xã hội, kinh tế... của Đảng và Nhà nước được triển khai.

"Một trong những chính sách làm thay đổi đời sống của người dân, bộ mặt bon làng là việc Nhà nước đưa cây mắc ca về cho người dân Quảng Trực trồng, phát triển kinh tế. Nhờ loại cây này mà đời sống của bà con ngày càng phát triển đi lên", ông Điểu Toi cho hay.

Ông Điểu Đi (70 tuổi), người có uy tín ở bon Bu Brăng 2 chia sẻ, ông từng làm Chủ tịch UBND xã Quảng Trực từ năm 1979 đến 1989. Sau khi nghỉ hưu, ông được bà con bầu làm người có uy tín.

Ông Điểu Đi đang trao đổi với một người dân trong bon. Ảnh: Hải Dương

Ông Điểu Đi cho biết, thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến cuộc sống của bà con khu vực biên giới, nhiều chính sách đúng đắn được thực hiện, giúp bà con phát triển kinh tế, trong đó việc đưa cây mắc ca vào trồng ở vùng Quảng Trực đã giúp rất nhiều gia đình thoát nghèo.

Ông Điểu Đi kể, may mắn loại cây này có thể trồng ở khắp các địa hình... bà con cũng không ngờ cây mắc ca dễ chăm sóc, lại cho hiệu quả cao như vậy.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất Quảng Trực, chứng kiến sự phát triển, thay đổi của bon làng. Người dân ở vùng biên giới này rất giàu lòng yêu nước, họ luôn tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, gia đình nào cũng lo làm ăn, phát triển kinh tế để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, con cái được học hành", ông Điểu Đi nói.

Đời sống người dân Quảng Trực đang từng ngày thay đổi nhờ cây mắc ca. Ảnh: Hải Dương

Bà Hà Thị Hạnh, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đánh giá rất cao vai trò của người có uy tín trong bon, buôn, bản đồng bào dân tộc thiểu số. Bà cũng là người thường xuyên xuống cơ sở và được bà con, người có uy tín quý mến xem như người trong nhà.

Bà Hạnh khẳng định, người có uy tín giữ vai trò cánh tay nối dài để tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới từng người dân. Họ cũng giúp chính quyền địa phương nắm bắt tình hình trong buôn, bon, bản để kịp thời thông tin về công tác an ninh trật tự...

"Chúng tôi đánh giá những người có uy tín có vai trò rất lớn trong đời sống nhân dân, đặc biệt là khu vực biên giới. Họ là những ngọn cờ đầu góp phần giữ gìn sự bình yên cho bà con buôn làng, và cũng làm cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân", bà Hạnh chia sẻ.