Điểm mặt khu đô thị Bắc Đầm Vạc và loạt dự án chưa được chuyển nhượng

Theo ông Nguyễn Đức Tài - Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc, toàn tỉnh hiện có 39 dự án bất động sản. Trong đó chỉ có 2 dự án với quy mô hơn 81ha khu nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị đã chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đủ điều kiện huy động vốn; 9 dự án quy mô 110ha về nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị được phép bán nhà hình thành trong tương lai.

Để tránh tình trạng các tổ chức, cá nhân huy động vốn, bán sản phẩm bất động sản trái quy định pháp luật trên địa bàn, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định công khai danh sách 28 dự án khu nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị đã chấp thuận đầu tư trên địa bàn chưa được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở (chủ đầu tư phải xây dựng thô, hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài công trình).

Thành phố Phúc Yên có các dự án: Khu du lịch sinh thái Đại Lải do Công ty CP Hồng Hạc Đại Lải làm chủ đầu tư; Khu Du lịch sinh thái Thanh Xuân do Công ty CP Thanh Xuân; Khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải của Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam; Khu nhà ở xã hội tại phường Phúc Thắng của Công ty TNHH TM và XD Thân Hà; Khu đô thị mới Tiền châu Khu vực 2 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị- Bộ Quốc phòng.

Huyện Bình Xuyên có các dự án: Khu đô thị Việt - Đức Lengend City của Công ty CP ống thép Việt - Đức; Khu nhà ở công nhân và công trình dịch vụ công cộng Phonix Town của Công ty TNHH FuChuan do Công ty TNHH FuChuan làm chủ đầu tư; Khu nhà ở xã hội tại thôn Rừng Cuông, xã Thiện Kế của Công ty Cổ phần Kehin.

Huyện Vĩnh Tường có các dự án: Khu nhà ở tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường có chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Xây dựng, Thương Mại và Xuất nhập khẩu Tuấn Đạt; Khu phố thương mại truyền thống Shop Thổ Tang tại thị trấn Thổ Tang, xã Tân Tiến và xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường của Công ty Cổ phần đầu tư An Huy; Khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Tại thành phố Vĩnh Yên có các dự án: Khu đô thị mới Đầm Cói có chủ đầu tư do Công ty Cổ phần TMS Bất động sản làm chủ đầu tư; Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc của Công ty CP Sông Hồng Hoàng Gia; Khu nhà ở đô thị tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên - MOUNTAIN VIEW của Công ty Cổ phần đầu tư VCI; Khu nhà ở đô thị khu dân cư số 3 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Vạn Cát; Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên của chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng; Khu phố mới FairyTown, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên do Công ty Cổ phần Fairyland làm chủ đầu tư; Khu trung tâm văn hóa, thể thao và giải trí Vĩnh Phúc (khu D) do Công ty CP thương mại, dịch vụ và Du lịch Thái Hoàng làm chủ đầu tư; Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm của Công ty CP xây dựng và phát triển đô thị; Khu Trung tâm thương mại và nhà ở hỗn hợp tại phường Khai Quang của Công ty Cổ phần BQL Real; Tổ hợp dịch vụ văn phòng, khách sạn 5 sao và khu nhà ở bảo Quân của Công ty CP đầu tư và xây dựng Bảo Quân của Công ty CP đầu tư và xây dựng Bảo Quân; Khu trung tâm thương mại Vĩnh Phúc của Công ty TNHH Sản xuất & Đầu tư phát triển Hà Minh Anh; Khu nhà ở đô thị thuộc Bệnh viện đa khoa, viện nghỉ dưỡng và nhà ở đô thị tại phường Hội Hợp, xã Hợp Thịnh của Công ty Cổ phần đầu tư, phát triển xây dựng Tiến Mạnh; Chợ và Trung tâm thương mại Tích Sơn của Công ty CP Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long; Khu nhà ở đô thị Việt Thành tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên của Công ty Cổ phần bất động sản Việt Thành.

Huyện Yên Lạc gồm dự án: Khu nhà ở dịch vụ Đồng Văn của Công ty Quảng Lợi; Khu nhà ở đô thị TT Yên Lạc của Công ty CP đầu tư XD Yên Lạc Thăng Long; Khu đô thị Yên Lạc - Dragon - City của Công ty cổ phần Đô thị Dragon City. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch đối với các bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trước khi tham gia các giao dịch bất động sản cần tìm hiểu các thông tin về dự án bất động sản được công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc và Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc. "Trường hợp các tổ chức, cá nhân có bằng chứng về việc ký hợp đồng kinh doanh bất động sản giữa khách hàng và chủ đầu tư khi không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, đề nghị cung cấp về Sở Xây dựng hoặc các cơ quan có liên quan (Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố nơi có dự án rao bán) để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật"- Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cho hay. Đồng thời, cơ quan này đã đề nghị UBND các huyện, thành phố đăng tải các thông tin về các dự án khu nhà ở, khu đô thị mới, khu chức năng đô thị đủ điều kiện huy động vốn; đủ điều kiện được phép bán nhà hình thành trong tương lai; chưa được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên cổng thông tin điện tử cấp huyện để đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động mua bán bất động sản trên địa bàn.

