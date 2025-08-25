Trao đổi với PV VietNamNet, ông Mai Hùng Vĩ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngày 25/8, Đội QLTT số 8 (đội cơ động) tổ chức kiểm tra cửa hàng kinh doanh giày dép trên đường Đống Đa – Tô Hiến Thành, phường Nha Trang. Tuyến đường thường có đông du khách Hàn Quốc tập trung mua sắm, ăn uống.

Đội QLTT số 8 kiểm tra, thu giữ gần 3.000 đôi dép Crocs trong cửa hàng ở Nha Trang. Ảnh: N.X

Cửa hàng bày bán giày dép thương hiệu Crocs nhưng có giá rẻ hơn đáng kể so với sản phẩm chính hãng cùng loại trên thị trường. Một đôi dép Crocs được chủ bán với giá trung bình 50.000-70.000 đồng/đôi, tùy theo loại.

Qua kiểm đếm, bên trong cửa hàng trên có gần 3.000 đôi dép Crocs nghi hàng nhái. Chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ toàn bộ số hàng trên, đồng thời gửi mẫu giám định tới cơ quan bảo hộ nhãn hiệu.

Áo thun mang thương hiệu Chanel trong cửa hàng bị thu giữ. Ảnh: N.X

Trước đó ngày 24/8, Đội QLTT số 8 kiểm tra cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phát hiện 19 ví cầm tay, 14 áo thun và 33 khăn quàng cổ đều mang thương hiệu Chanel, nghi vấn hàng nhái.

Lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ toàn bộ số hàng trên và tiến hành các biện pháp tiếp theo để xử lý theo quy định pháp luật.