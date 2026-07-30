Đã gần 1 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến những cung đường Đông - Tây Bắc, những ngày mắc kẹt giữa mưa bão hay những cuộc gặp gỡ với người dân địa phương tốt bụng, tử tế trong chuyến xuyên Việt, ông Chánh, bà Trúc vẫn thấy hào hứng.

92 ngày xuyên Việt bằng xe máy

Bà Trúc cho biết, trước đây vợ chồng bà chủ yếu đi du lịch theo tour. Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu và có nhiều thời gian hơn, họ nhận ra hình thức này không còn phù hợp.

"Đi tour phải theo lịch trình cố định, muốn nán lại nơi mình thích cũng không được. Còn đi xe máy, thấy cảnh đẹp là có thể dừng chân, muốn ở lại 1 hay vài ngày đều tùy mình. Ngồi xe máy cũng giúp ngắm cảnh trọn vẹn hơn", bà Trúc chia sẻ.

Ban đầu, ông bà chỉ thực hiện những chuyến đi ngắn đến Cà Mau, Hà Tiên và nhiều tỉnh miền Tây, vừa thăm người thân vừa khám phá cảnh đẹp. Khi thấy sức khỏe vẫn đảm bảo, cả hai dần chinh phục những hành trình dài hơn.

Năm 2022, ông bà lần đầu chạy xe máy lên Đà Lạt. Một năm sau, sau khi đổi sang xe 155 phân khối, hai vợ chồng tiếp tục chinh phục Tây Nguyên và một số tỉnh miền Trung trong hành trình kéo dài 15-20 ngày. Đầu năm 2024, họ hoàn thành chuyến xuyên Việt đầu tiên suốt 43 ngày, từ miền Nam ra Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh rồi trở về.

"Về đến nhà, chúng tôi vẫn tiếc vì chưa khám phá được Đông Bắc và Tây Bắc. Thế là hai vợ chồng quyết tâm thực hiện một chuyến xuyên Việt trọn vẹn hơn", bà Trúc kể.

Ông Chánh, bà Trúc trong hành trình xuyên Việt năm 2025

Ông bà dành khá nhiều thời gian chuẩn bị sức khoẻ và lịch trình di chuyển.

Ngày 17/9/2025, từ Đồng Tháp, họ men theo cung đường Tây Nguyên, rồi ra miền Trung. Từ Pù Luông (Thanh Hóa), vợ chồng U70 lái xe qua Mộc Châu, Mù Cang Chải, Sa Pa, khu vực Hà Giang cũ, Cao Bằng, Quảng Ninh...

Ông Chánh, bà Trúc cho biết, từ lâu họ đã rất chú ý đến việc tập luyện, duy trì sức khoẻ. Ông Chánh từng có nhiều năm tập gym để giữ sức bền, còn bà Trúc sáng nào cũng đi bộ và tập thể dục khoảng 1,5 tiếng.

Chiếc xe máy được trang bị 3 thùng chứa đồ, trong đó thùng phía sau vừa để hành lý, vừa làm điểm tựa lưng cho bà Trúc. Hành lý được tính toán kỹ theo từng giai đoạn. Khi thời tiết miền Bắc chuyển lạnh, hai người gửi bớt quần áo mùa hè về quê rồi mua thêm đồ ấm để tránh mang quá nhiều.

Suốt hành trình, ông Chánh là người cầm lái. Ông luôn tuân thủ nguyên tắc chỉ chạy ban ngày, muộn nhất là 18h phải dừng nghỉ. Họ ưu tiên khám phá cảnh quan tự nhiên thay vì các khu du lịch nhân tạo.

Những cuộc gặp ấm lòng trên đường

Bà Trúc lên kế hoạch rất cẩn thận để có thể ngắm những khung cảnh bà yêu mến từ lâu như mùa lúa chín Mù Cang Chải, mùa hoa tam giác mạch ở Tuyên Quang, mùa cỏ lau Bình Liêu... Ông bà cũng chinh phục đỉnh Fansipan, cột cờ Lũng Cú, đồi A1 Điện Biên Phủ, ngắm thác Bản Giốc, khám phá động Ngườm Ngao, xuôi dòng Nho Quế qua hẻm Tu Sản...

"Mỗi nơi đều có một vẻ đẹp riêng. Nếu chỉ xem ảnh hay video không thể nào có được cảm giác tuyệt vời như khi chúng tôi đứng giữa núi rừng, hít thở không khí trong lành và ngắm cảnh bằng chính đôi mắt mình", bà Trúc chia sẻ.

Ông bà chạy xe máy khám phá cung đường hạnh phúc tại Tuyên Quang

Tất nhiên trong hành trình có cả những sự cố.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của ông bà là lần chinh phục đồi hoa sim ở bản Suối Bon (xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Thay vì thuê xe của người địa phương, hai vợ chồng tự lái chiếc xe 155 phân khối lên đồi. Tuy nhiên, con dốc đứng, nhiều đá hộc khiến xe phải hoạt động liên tục và nồi sau bị cháy ngay khi tới nơi.

"Xe nặng, đường xuống lại dốc nên chúng tôi rất lo. May mắn có người địa phương đến giúp, chờ máy nguội rồi lái xe xuống đưa về đại lý sửa chữa", ông Chánh kể.

Do không có sẵn phụ tùng, ông bà phải ở lại Mộc Châu thêm vài ngày chờ linh kiện. Thay vì sốt ruột, cả hai tranh thủ nghỉ ngơi và khám phá địa phương.

Ít lâu sau, khi đang di chuyển từ Điện Biên về Lạng Sơn, chiếc xe bất ngờ cán phải vật sắc khiến lốp rách khoảng 2cm giữa đoạn đường đèo. Dù mang theo bơm và đồ vá lốp nhưng ông Chánh không thể sửa chữa. Đúng lúc này, một người thợ sửa xe gần đó đi ngang. Thấy vợ chồng du khách gặp sự cố, họ về nhà chở cả máy bơm hơi lớn đến hỗ trợ.

Khi không thể vá được lốp, người thợ tháo bánh xe, chở về tiệm kiểm tra rồi tiếp tục đưa hai vợ chồng đến cửa hàng khác mua lốp mới, hỗ trợ thay thế.

"Chúng tôi rất xúc động khi anh ấy làm bằng sự nhiệt tình, tử tế. Anh ấy có lấy chi phí nhưng rất ít. Những sự giúp đỡ như vậy khiến chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn", bà Trúc nói.

Biển mây Tà Xùa, ruộng bậc thang Mù Cang Chải gây ấn tượng với hai vị khách phương Nam

Tới miền Bắc đúng thời điểm nhiều mưa bão, lịch trình của vợ chồng ông Chánh, bà Trúc cũng ảnh hưởng khá nhiều bởi cơn bão số 9, 10 và 11.

Cuối tháng 9/2025, khi đến Mù Cang Chải, Quốc lộ 32 (đoạn qua đèo Khau Phạ) bị sạt lở nghiêm trọng, khiến vợ chồng ông bà phải lưu lại 7 ngày thay vì 4 ngày như dự định.

Homestay nằm cạnh suối nên mỗi ngày, bà Trúc đều thấp thỏm nhìn dòng nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về. May mắn, chủ homestay luôn động viên, trấn an khu vực vẫn an toàn.

Tranh thủ những lúc trời hửng nắng, ông bà khoác áo mưa chạy xe đi ngắm lúa, kịp ghé đồi Móng Ngựa, đồi Mâm Xôi trước khi tiếp tục hành trình lên Lai Châu rồi sang Tuyên Quang.

Ông bà lên đỉnh Mẫu Sơn vào một ngày mây mù, lạnh giá

Nhìn lại chuyến đi, bà Trúc cho biết điều khiến bà hạnh phúc nhất là cả hai vẫn giữ được sức khỏe và tinh thần lạc quan sau gần 3 tháng liên tục di chuyển.

"Bạn bè cứ nghĩ đi xe máy lâu như vậy sẽ rất mệt. Nhưng ngược lại, khi về đến nhà, chúng tôi thấy người khỏe hơn, đầu óc thoải mái hơn và càng yêu những vùng đất mình đã đi qua.

Trên hành trình, thấy chúng tôi là hai ông bà tóc bạc vẫn lái xe máy rất khoẻ, vượt nhiều đoạn đèo núi khó, như cung đường hạnh phúc Hà Giang, các bạn trẻ tới hỏi thăm, chụp ảnh. Những trải nghiệm đó khá thú vị", hai vị khách U70 chia sẻ.

Ông Chánh, bà Trúc dự định trở lại Tây Bắc vào mùa xuân để ngắm hoa mận, hoa đào. "Nếu mọi người đam mê du lịch thì hãy cứ lên đường, quyết tâm thực hiện khi còn có thể. Đừng vì lo sợ tuổi tác, vất vả mà bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp đất nước", ông Chánh tâm sự.

Thời gian rảnh, ông Chánh, bà Trúc thường lái xe tới các địa điểm cách nhà vài chục km để ngắm cảnh

Ảnh: NVCC