3 biển báo nguy hiểm dễ nhầm, bạn trả lời đúng được bao nhiêu câu?

Biển báo nguy hiểm giúp cảnh báo người tham gia giao thông về những tình huống có thể xảy ra phía trước. Cùng thử sức với 3 câu hỏi dưới đây để xem bạn có nhận biết chính xác ý nghĩa của những biển báo thường gặp trên đường hay không.