Các biển báo nguy hiểm sâu đay có ý nghĩa gì?
1. Biển "A" trong bức ảnh trên có ý nghĩa gì?
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Biển số W.222a báo hiệu "Đường trơn".
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- Biển báo W.206 “Giao nhau chạy theo vòng xuyến”.0%
- Biển số W.216b “Đường ngầm có nguy cơ lũ quét”.0%
- Biển số W.207 "Giao nhau với đường không ưu tiên".0%Chính xác
Cảnh báo trước đoạn đường có thể xảy ra trơn trượt, nguy hiểm. Đặt trước đoạn đường trơn, đặc biệt là khi thời tiết xấu, mưa phùn.
2. Biển "B" trong bức ảnh trên có ý nghĩa gì?
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Biển báo W.201d "Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên trái khi đường cong vòng sang phải".
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- Biển số W.228c "Sỏi đá bắn lên".0%
- Biển số W.201c "Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên phải khi đường cong vòng sang trái"0%Chính xác
Cảnh báo nguy hiểm sỏi đá bắn lên. Thuộc nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo, cần lưu ý đặc biệt khi di chuyển.
3. Biển "C" trong bức ảnh trên có ý nghĩa gì?
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Biển 223a "Vách núi nguy hiểm nằm phía bên trái đường".
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- Biển số W.227 "Công trường".0%
- Biển báo gia súc số W.230.0%
- Biển báo W.206 "Đường Giao nhau chạy theo vòng xuyến".0%Chính xác
Cảnh báo tài xế cần giảm tốc độ và quan sát kỹ để tránh gây tai nạn với gia súc.
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biển báo giao thông
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