Trên đường phố, không khó để bắt gặp những biển báo có hình tròn với màu sắc và ký hiệu khác nhau. Tuy nhiên, không phải tài xế nào cũng hiểu đầy đủ ý nghĩa của từng nhóm biển, cũng như mức độ bắt buộc phải chấp hành.

Theo hệ thống báo hiệu đường bộ được quy định tại Quy chuẩn quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT, biển báo giao thông được chia thành 5 nhóm gồm: biển báo cấm, biển báo nguy hiểm và cảnh báo, biển hiệu lệnh, biển chỉ dẫn và biển phụ. Trong đó, biển báo hình tròn là phổ biến nhất, chủ yếu là biển báo cấm và biển hiệu lệnh.

Biển báo giao thông hình tròn là loại phổ biến nhất và cũng có hiệu lực bắt buộc cao nhất. Ảnh: Hoàng Hiệp

Những loại biển báo giao thông hình tròn phổ biến

Đặc trưng dễ nhận biết nhất của biển báo cấm là hình tròn, thường có viền đỏ, nền trắng và hình vẽ hoặc chữ số màu đen thể hiện nội dung bị cấm. Nhóm này có thể quy định nhiều nội dung khác nhau như cấm đi vào, cấm đi ngược chiều, cấm rẽ, cấm quay đầu, cấm vượt, cấm ô tô, mô tô hoặc hạn chế tốc độ...

Chẳng hạn, biển hạn chế tốc độ tối đa cho biết phương tiện không được chạy quá tốc độ ghi trên biển. Khi gặp biển cấm rẽ, tài xế cũng không được thực hiện hướng chuyển hướng tương ứng tại vị trí đặt biển.

Một số loại biển báo theo QCVN 41:2024/BGTVT

Bên cạnh biển cấm là biển hiệu lệnh. Nhóm biển này chủ yếu có dạng hình tròn, nền xanh lam, hình vẽ màu trắng, dùng để yêu cầu người tham gia giao thông thực hiện một hành vi nhất định.

Có thể kể đến các biển chỉ hướng đi bắt buộc, đường dành cho một số loại phương tiện hoặc các quy định mà người điều khiển phương tiện phải tuân thủ khi đi qua khu vực đặt biển.

Nói đơn giản, người tham gia giao thông có thể ghi nhớ: biển tròn viền đỏ thường thể hiện nội dung cấm làm, còn biển tròn nền xanh thường thể hiện điều bắt buộc phải làm. Tuy nhiên, việc nhận diện không nên chỉ dựa vào màu sắc và hình dạng mà cần căn cứ vào nội dung cụ thể của từng biển cùng với biển phụ đi kèm.

Vì sao biển cấm lại thường có hình tròn?

Biển báo giao thông được đặt trên đường nhằm tổ chức, điều tiết giao thông và cung cấp cho người tham gia giao thông những thông tin cần thiết để lựa chọn hành vi phù hợp. Đối với biển báo hình tròn, vai trò này thể hiện rõ ở việc đưa ra các giới hạn hoặc yêu cầu trực tiếp đối với phương tiện, có tính bắt buộc cao.

Theo các chuyên gia, hình tròn rất dễ nhận diện do ít trùng với nhà cửa, cây cối trên đường. Hình tròn còn cho cảm giác khép kín và phù hợp với thông điệp “không được phép”. Khi kết hợp với viền đỏ, hình tròn tạo ra hiệu ứng thị giác rõ ràng, giúp người điều khiển phương tiện nhanh chóng nhận biết đây là nhóm biển cần đặc biệt chú ý.

Màu đỏ vốn có độ tương phản cao, dễ thu hút ánh nhìn từ khoảng cách xa và trong nhiều điều kiện ánh sáng. Trong khi đó, đường viền tròn bao quanh biểu tượng tạo cảm giác như một "vòng giới hạn", trực quan thể hiện hành vi hoặc phương tiện bên trong đang bị cấm.

Cách thiết kế này cũng giúp người lái chỉ cần nhìn thoáng qua hình dáng và màu sắc đã có thể phân biệt biển cấm với các nhóm biển báo khác, qua đó rút ngắn thời gian nhận diện khi đang di chuyển. Không chỉ ở Việt Nam mà hầu khắp các nước trên thế giới đều áp dụng bộ quy tắc chung này.

Biển báo hình tròn kết hợp với màu sắc tương phản viền đỏ, nền xanh hoặc trắng tạo ra hiệu ứng thị giác rất mạnh.

Không chấp hành biển báo bị phạt thế nào?

Không chấp hành biển báo hiệu, vạch kẻ đường là một trong những hành vi vi phạm quy tắc giao thông và có thể bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt không áp dụng một mức chung cho tất cả các trường hợp mà phụ thuộc vào loại phương tiện, hành vi và khu vực cụ thể.

Các mức phạt đối với ô tô có thể khá "nhẹ nhàng" chỉ từ 400 nghìn đồng, nhưng cũng có những lỗi nếu vi phạm, tài xế có thể bị phạt đến 40 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm trên giấy phép lái xe.

Do đó, tài xế không nên hiểu rằng cứ vi phạm một biển báo hình tròn thì chỉ bị một mức phạt cố định. Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào hành vi thực tế, loại phương tiện và quy định tương ứng để xử lý.

Điểm đáng chú ý là hệ thống xử phạt hiện nay không chỉ dừng ở tiền phạt. Một số hành vi vi phạm giao thông còn có thể dẫn tới trừ điểm giấy phép lái xe, thậm chí áp dụng các hình thức xử lý bổ sung theo quy định.

Vì vậy, với tài xế, cách an toàn nhất khi gặp biển báo hình tròn là giảm tốc độ, quan sát đầy đủ biển chính và biển phụ, đồng thời thực hiện đúng yêu cầu được thể hiện trên biển. Chỉ một hành vi không chấp hành biển báo cũng có thể dẫn tới mức phạt đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền điều khiển phương tiện và điểm trên giấy phép lái xe.

(Tổng hợp)