Sáng 14/10, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích 3 bố con nghi nhảy cầu Bến Thuỷ.

Trước đó, khoảng 22h đêm 13/10, người dân qua cầu Bến Thủy phát hiện một người đàn ông cùng hai con nhỏ. Ít phút sau, cả 3 người đột ngột biến mất. Tại vị trí 3 bố con đứng, người dân phát hiện một chiếc xe máy mang BKS 37M1-897.61 cùng 2 chiếc cặp sách bị bỏ lại, liền trình báo sự việc cho chính quyền địa phương.

Xe máy và 2 chiếc cặp bỏ lại trên cầu. Ảnh: Người dân cung cấp

Nhận được tin báo, Công an phường Trường Vinh đã nhanh chóng cử lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xuyên đêm tìm kiếm 3 bố con trên sông Lam.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân trên sông Lam. Ảnh: CTV

Đến 8h ngày 14/10, công tác tìm kiếm đang được lực lượng chức năng triển khai với sự hỗ trợ của các nhóm thiện nguyện. Phạm vi tìm kiếm các nạn nhân đã được mở rộng về phía hạ lưu.

Lãnh đạo phường Trường Vinh cho hay, người đàn ông này được xác định là anh V.V.D. (32 tuổi, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), 2 người con của anh D. mới 4 tuổi và 5 tuổi.

“Nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn chưa xác định. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân”, lãnh đạo phường Trường Vinh nói.