Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an phường Bình Thuận và các đơn vị nghiệp vụ điều tra việc người đàn ông nhảy lầu tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: HPT

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h20 cùng ngày, tại khu nhà 4 tầng của bệnh viện, người đàn ông được cho là từ bên ngoài đi vào, lên tầng 4 rồi bất ngờ dùng khẩu trang bịt mắt và nhảy xuống đất, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Thuận phối hợp cùng các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, ghi nhận lời khai của những người chứng kiến vụ việc.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện bên cạnh nạn nhân có một con dao Thái Lan. Dãy nhà nơi xảy ra vụ việc vừa được dọn dẹp để bàn giao cho đơn vị thi công sửa chữa, nâng cấp.

Cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.