Thực tế cho thấy, không ít người mua xe vô tình rơi vào cảnh mua phải ô tô bị trộm cắp, để rồi sau đó buộc phải giao nộp lại cho cơ quan chức năng. Tình trạng này đang diễn ra ở nhiều bang tại Mỹ, từ Georgia đến Michigan.

Thủ đoạn ngày càng phổ biến của các đối tượng là “đánh tráo VIN” (VIN swapping) trên ô tô. Đây là mã nhận dạng phương tiện độc nhất gồm 17 ký tự (chữ và số) giống như "chứng minh thư" của xe, dùng để xác định nguồn gốc, nhà sản xuất, đời xe, đặc điểm kỹ thuật được chuẩn hóa toàn cầu. Theo đó, xe bị trộm sẽ được tháo rời một phần, sau đó thay số nhận dạng phương tiện (VIN) trên khung xe, cột cửa và khu vực dưới kính chắn gió. Khi chiếc xe mang VIN của một xe “sạch” đang lưu hành hợp pháp ở bang khác, nó hoàn toàn có thể qua mặt hệ thống tra cứu như CARFAX.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia ô tô tại Mỹ, vẫn có những dấu hiệu giúp người mua nhận biết chiếc xe từng liên quan đến trộm cắp và bị đánh tráo VIN.

1. Kiểm tra VIN bằng máy đọc chuyên dụng

Đây là cách kiểm tra có tính kỹ thuật cao. Các hãng xe lưu trữ VIN gốc trong bộ điều khiển động cơ (ECU). Người mua có thể mượn hoặc mua một thiết bị đọc OBD-II, cắm vào cổng dưới bảng táp-lô của các xe sản xuất từ năm 1996 trở về sau.

Sau khi bật khóa điện, truy cập mục “Vehicle Info”, số VIN hiển thị phải trùng khớp với VIN trên tem dán cửa bên lái, trên khung xe và trên bảng kim loại dưới kính chắn gió. Bất kỳ sự khác biệt nào cũng là dấu hiệu đáng ngờ.

2. Quan sát tem VIN trên cửa xe

Cách này đơn giản hơn nhưng không kém phần hiệu quả. Nếu xe bị đánh tráo VIN, nhiều khả năng tem VIN ở cửa bên lái đã bị thay thế. Tem nguyên bản của nhà sản xuất rất bền và khó bóc gỡ sạch sẽ. Nếu phát hiện dấu vết cạo, bong tróc, hoặc tem dễ bong ở các góc, người mua cần hết sức cảnh giác.

3. Tra cứu VIN trực tuyến

Bước cuối cùng là nhập VIN vào các công cụ tra cứu trực tuyến. Kết quả trả về phải phù hợp với năm sản xuất, phiên bản và thông số kỹ thuật gốc của xe. Nếu có điểm bất thường từ màu sơn, cấu hình động cơ đến trang bị truyền động, đó có thể là chỉ báo cho thấy chiếc xe không hoàn toàn minh bạch.

Các chuyên gia khuyến cáo, những "món hời" quá hấp dẫn thường tiềm ẩn rủi ro. Người mua nên ưu tiên giao dịch với đại lý uy tín hoặc thuê chuyên gia kiểm tra xe khi mua bán giữa cá nhân với cá nhân, để tránh rơi vào cảnh “tiền mất, xe cũng không giữ được”.

Theo Motorbiscuit

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!