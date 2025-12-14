Trong quá trình sử dụng ô tô số sàn, tôi vẫn duy trì thói quen từ ngày còn học lái là thỉnh thoảng đạp hết côn để xe trôi theo quán tính một đoạn, sau đó mới nhả côn và tăng ga trở lại. Thói quen này thường được tôi áp dụng khi đường thông thoáng, xe đã đạt tốc độ tương đối cao hoặc khi nhận thấy không cần tăng tốc ngay.

Nhiều người có thói quen đạp hết côn để xe tự trôi khi lái xe số sàn. Ảnh: Caranddriver

Theo cảm nhận cá nhân, việc ngắt côn giúp xe lăn nhẹ hơn, máy không bị “ghì”, cảm giác vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Chính vì vậy, tôi vẫn duy trì cách lái này trong suốt quá trình hơn 15 năm lái xe của mình.

Tuy nhiên, khi tìm hiểu thêm và nghe nhiều ý kiến trái chiều, tôi bắt đầu băn khoăn liệu thao tác ngắt côn thường xuyên như vậy có thực sự tốt cho xe hay không. Việc đạp côn liên tục để xe trôi có gây ảnh hưởng tới hộp số, làm lá côn nhanh mòn hoặc tiềm ẩn những rủi ro kỹ thuật, an toàn mà người lái khó nhận ra hay không?

Rất mong nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia kỹ thuật cũng như chia sẻ kinh nghiệm từ những người đã sử dụng ô tô số sàn lâu năm, để hiểu rõ hơn về việc có nên duy trì thói quen này hay cần thay đổi cách lái cho phù hợp và an toàn hơn.

Xin cảm ơn!

Độc giả Thành Sơn (Ba Vì, Hà Nội)

Bạn có góc nhìn hoặc có trải nghiệm nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!