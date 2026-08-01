Quỳnh Nga và Việt Anh được khán giả chú ý khi cùng xuất hiện trong Sinh tử. Sau bộ phim, cả hai nhiều lần vướng tin đồn tình cảm bởi thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện, chuyến đi và những khoảnh khắc thân thiết trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong nhiều năm hai diễn viên luôn phủ nhận có quan hệ tình cảm.

Ngày 15/7 mới đây, Quỳnh Nga đăng tải video về chuyến đi tại Nga và gắn thẻ Việt Anh cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý. Không lâu sau đó, Việt Anh cũng đăng video có bối cảnh tương tự và tương tác công khai với nữ diễn viên. Ngày 16/7, Việt Anh xác nhận đang hẹn hò với Quỳnh Nga, chấm dứt nhiều năm đồn đoán.

Sau đó, Quỳnh Nga tiết lộ với truyền thông cho biết cả hai đã yêu nhau hơn 1 năm và hiện tận hưởng mối quan hệ một cách thoải mái. Cặp đôi đã mua nhà chung nhưng chưa tính đến chuyện kết hôn.

Đình Tú và Ngọc Huyền gặp nhau khi cùng tham gia Đừng nói khi yêu. Sau bộ phim, mối quan hệ của cả hai dần nhận được sự quan tâm khi họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, cặp đôi lựa chọn giữ kín chuyện tình cảm trong một thời gian dài.

Vào tháng 6/2025, Ngọc Huyền bất ngờ đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn với Đình Tú trên trang cá nhân. Đến tháng 11/2025, cả hai tổ chức đám cưới sau gần 3 năm hẹn hò kín tiếng.

Đáng chú ý, sau khi trở thành vợ chồng, Đình Tú và Ngọc Huyền tiếp tục cùng tham gia Ngược đường ngược nắng. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai đóng vai một cặp đôi trên màn ảnh, Ngọc Huyền chia sẻ tại họp báo ra mắt phim: “Chúng tôi tới nay đã yêu nhau được hơn 3 năm, giai đoạn lãng mạn hay tán tỉnh cũng đã qua rồi nên đóng những cảnh tỏ tình hay cảm nắng với nhau cũng rất khó, rất ngại và áp lực".

Đình Tú cũng đồng tình rằng 2 vợ chồng khi diễn cảnh tình cảm cũng cười rất nhiều. Tuy nhiên, cặp đôi lại tận hưởng quá trình quay phim một cách hết mình và nhẹ nhàng nhất.

Những hình ảnh đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cặp đôi vẫn duy trì sự gần gũi, thoải mái sau khi kết hôn.

Sau những câu chuyện đã được xác nhận, Tô Dũng và Minh Thu đang là cặp đôi tiếp theo nhận được sự chú ý. Cả hai cùng tham gia Mùa hè năm ấy, bộ phim sẽ lên sóng VTV3 từ ngày 3/8/2026.

Điểm khiến cặp đôi được khán giả đặc biệt quan tâm là Tô Dũng và Minh Thu đang là một đôi ngoài đời. Vì vậy, lần đầu tiên cả hai cùng đóng cặp trên màn ảnh được kỳ vọng sẽ tạo ra phản ứng hoá học đáng chú ý. Tuy nhiên, việc là một cặp ngoài đời cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn về diễn xuất, khi họ phải thể hiện câu chuyện tình của hai nhân vật với tính cách và hoàn cảnh riêng.

Tại buổi họp báo ra mắt phim, Tô Dũng bày tỏ với anh đây là ‘một con dao hai lưỡi’ vì mối quan hệ thực tế của họ dễ khiến khán giả bị xao nhãng, làm mất đi cảm xúc tự nhiên và sự nhập tâm dành cho nhân vật.

Anh giãi bày thêm: “Chúng tôi ra hậu trường vẫn là những người đồng nghiệp. Vẫn trao nhau những sự thảo luận cùng với đạo diễn giống như bao bạn diễn khác, làm sao để cho nhân vật của mình tốt nhất, cho tác phẩm của mình hay nhất".

Minh Thu cũng đồng tình với ý kiến của người yêu, đồng thời nữ diễn viên cũng bộc bạch thêm về quá trình quay phim cùng Tô Dũng: “Làm phim bao giờ cũng áp lực và người bạn diễn của mình rất quan trọng. Đặc biệt, khi làm việc với anh Dũng tôi áp lực gấp đôi bởi anh Dũng là một người kỹ tính. Tôi là một người tâm lý cũng không được vững nhưng cũng biết ơn vì đi quay phim mình có những người bạn diễn như vậy".

Sau Quỳnh Nga - Việt Anh và Đình Tú - Ngọc Huyền, Tô Dũng - Minh Thu được kỳ vọng sẽ trở thành cặp đôi tiếp theo khiến khán giả quan tâm đến câu chuyện “phim giả tình thật” trên màn ảnh VTV.

Minh Thu chia sẻ áp lực khi đóng cùng bạn trai Tô Dũng:

Clip: Vy Uyên

Ảnh: FBNV