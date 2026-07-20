Việt Anh - Quỳnh Nga vừa hé lộ căn biệt thự liền kề thuộc một dự án ở ngoại thành, được cả hai góp tiền mua chung gần đây. Theo nữ diễn viên, căn nhà cao 4 tầng, có diện tích gần 100m2 mỗi mặt sàn.

Theo diễn viên Việt Anh, làm nhà là việc lớn ưu tiên hàng đầu khi cả hai quyết định sống chung. Vì thế, anh và Quỳnh Nga dồn hết tâm sức để hoàn thiện ngôi nhà gắn kết tình cảm này. "Căn nhà nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu lớn", Việt Anh chia sẻ.

Quỳnh Nga - Việt Anh khoe căn nhà đang hoàn thiện mua chung cùng nhau:

Diễn viên Việt Anh và Quỳnh Nga từng có những màn kết hợp ăn ý trên màn ảnh nhỏ, tiêu biểu là trong phim Sinh tử. Thời điểm nữ diễn viên Về nhà đi con thi Bước nhảy hoàn vũ, Việt Anh cũng tới ủng hộ.

Cả hai thường xuyên diện trang phục "tone-sur-tone", trao nhau những ánh nhìn đặc biệt trước đám đông. Bên cạnh đó, họ là hai thành viên trong hội bạn thân đình đám của showbiz miền Bắc (cùng với Lã Thanh Huyền, Thái Dũng, Vân Hugo, Quỳnh Kool...). Cả hai có thời gian dài là bạn trước khi chính thức nói lời yêu hơn 1 năm trước.

Việt Anh và Quỳnh Nga

Quỳnh Nga sinh năm 1988, vào nghề với vai trò ca sĩ nhưng nổi tiếng sau khi tham gia phim Lập trình cho trái tim phát sóng năm 2009. Về đời tư, cô từng trải qua đổ vỡ hôn nhân với người mẫu Doãn Tuấn và tuyên bố độc thân từ 2019.

Việt Anh sinh năm 1981, là một trong những nam diễn viên nổi tiếng khu vực phía Bắc, được nhiều khán giả yêu mến từ vai diễn đầu tiên trong Chạy án, kế đến là Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng, Hướng dương ngược nắng... Nam diễn viên từng trải qua hai cuộc hôn nhân.

Ảnh, video: FBNV