Thúy Hằng - Thúy Hạnh

Thúy Hằng - Thúy Hạnh sinh năm 1978, thuộc thế hệ người mẫu đầu tiên ở Hà Nội. Cả 2 đi diễn từ năm 15 tuổi, từng là những cái tên nổi bật trong làng mẫu thập niên 1990. Họ gây ấn tượng với ngoại hình giống hệt nhau cùng vẻ đẹp mạnh mẽ, cá tính.

Năm 1995, Thúy Hằng - Thúy Hạnh đoạt giải Người mẫu có phong cách trình diễn ấn tượng nhất tại cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á do Quỹ Văn hóa Hà Nội tổ chức. Đây là bước đệm quan trọng đưa 2 chị em trở thành gương mặt đại diện cho cả một thế hệ người mẫu Việt.

Thúy Hằng - Thúy Hạnh thời kỳ đỉnh cao và hiện tại.

Năm 2013, 2 chị em chung tay mở công ty chuyên đào tạo người mẫu nhí và các khóa học về xây dựng hình ảnh cá nhân. Tuy không còn đứng trên sàn catwalk nhưng cặp song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh vẫn luôn là những tên tuổi hàng đầu của làng mẫu Việt Nam.

Đời tư của hai chị em cũng là chuyện đáng ngưỡng mộ. Thúy Hằng từng chia sẻ cô luôn cảm thấy hạnh phúc bên ông xã - một tiến sĩ làm việc tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và 2 con - 1 trai, 1 gái. Thúy Hạnh cũng có cuộc sống viên mãn với nhạc sĩ Minh Khang và 2 con gái.

Nam Anh - Nam Em

Nếu Thúy Hằng - Thúy Hạnh là biểu tượng của những thập niên cũ, Nam Anh - Nam Em là cặp song sinh nổi tiếng gần đây của showbiz Việt. Dù giống hệt nhau về ngoại hình nhưng suy nghĩ, cách sống của hai chị em lại có nhiều khác biệt. Do bố mẹ chia tay nên từ nhỏ, Nam Anh và Nam Em đã sống xa nhau, giữa họ từng có khoảng cách lớn.

Nam Anh (tên khác: Lệ Nam) và Nam Em cùng sinh năm 1996 tại Tiền Giang. Nam Anh thử sức mình với chương trình Người mẫu Thời trang Việt Nam và giành giải Quán quân. Tại The Face 2018, Nam Anh đã để lại ấn tượng cho ban giám khảo cũng như khán giả và vào đến Top 9. Đến năm 2024, Nam Anh ghi danh thi Miss Grand Vietnam, đánh dấu lần thứ 3 thi hoa hậu sau Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và Miss Universe Vietnam 2023.

Nam Anh từng thừa nhận hối hận khi nói yêu siêu mẫu T.H và nhận cô không phải người đồng tính.

Năm 2015, khi mới 19 tuổi, Nam Em đăng quang Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long và được đặc cách vào chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và lọt vào Top 10. Tại Miss Earth 2016, cô đạt op 8. Nam Em còn lấn sân ca hát và diễn xuất với nhiều MV và phim như Lô tô, 789.

Tuy nhiên, sự nghiệp của cô liên tục bị sóng gió đời tư nhấn chìm: scandal tình ái với một danh hài khiến Nam Em rơi vào trầm cảm, rối loạn nhân cách, tăng cân chóng mặt và biến mất khỏi các chương trình giải trí trong thời gian dài. Đầu năm 2024, cô tiếp tục gây bão dư luận với các buổi livestream "bóc phốt" showbiz, bị Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xử phạt và bị kiến nghị chặn tài khoản mạng xã hội.

Minh Tú - Minh Thư (Tam ca Áo trắng)

Tam ca Áo trắng là một trong những nhóm nhạc nữ thành công của Việt Nam những năm 1990 với phong cách nhẹ nhàng. Đây cũng là một trong số ít những nhóm nhạc gia đình thành công và có tuổi nghề lâu nhất. Cặp chị em song sinh Minh Tú - Minh Thư cùng cô chị Tuyết Ngân đã sớm bộc lộ tài năng ca hát từ nhỏ với nhiều giải thưởng lớn.

Từ năm 2002, các thành viên của Tam ca Áo trắng lần lượt lập gia đình, sinh con nên nhóm ít đi diễn rồi dừng hoạt động hẳn. Hiện Minh Tú, Tuyết Ngân định cư tại Mỹ, chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh. Trước đây, vợ chồng Minh Thư chủ yếu sống ở TPHCM nhưng nay dành nhiều thời gian ở Mỹ khi 2 con đều du học ở California.

